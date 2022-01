Djokovic causa malestar por su exención: duro mensaje de Toni Nadal y un aviso desde Australia

El lío con Novak Djokovic solo acaba de empezar después de haber obtenido una exención médica para poder participar en el Abierto de Australia. De momento, ni con esas está claro que vaya a jugar, puesto que tendrá que justificar que no puede ser vacunado contra la Covid en caso de no estarlo. A eso se le suman las críticas que llegan directas al número uno del mundo desde todas partes.

Toni Nadal ha mostrado su sorpresa por la noticia de Djokovic en su columna en El País:

"Debo reconocer que hasta el anuncio de este martes, yo pensaba que el jugador serbio renunciaría a participar en el torneo, o que se inocularía la vacuna", escribe. Y añade: "Se entiende que si ha solicitado y recibido una exención es porque no le habrán administrado ninguno de los preparados autorizados".

Más duro es con su mensaje final para Djokovic: "Son casi seis millones las personas las que han perdido la vida por este maldito virus y muchos otros millones los que nos hemos puesto la vacuna. Quiero pensar que Novak no es ajeno a todo esto y que despejará las dudas en señal de humana sensibilidad y comprensión".

Aviso a Djokovic

La ministra australiana del Interior, Karen Andrews, ya ha avisado públicamente a Djokovic de lo que tendrá que cumplir para pisar territorio aussie: "Si bien el Gobierno (regional) de Victoria y Tenis Australia pueden permitir que un jugador no vacunado compita en el Abierto de Australia, es el Gobierno de Australia el que hará cumplir nuestros requisitos en la frontera australiana", dijo Andrews en un comunicado.

Djokovic anunció el martes que defenderá su título del Abierto de Australia en Melbourne, entre el 17 y el 30 de enero, después de recibir una exención médica, al no estar vacunado contra la Covid.

Novak Djokovic, en la Copa Davis Reuters

"Cualquier persona que quiera entrar a Australia debe cumplir con nuestros estrictos requerimientos fronterizos", enfatizó Andrews al recordar que aquellos que no han recibido la pauta completa de la vacuna de la Covid deberán demostrar ante las autoridades que no pueden recibir este fármaco por razones médicas para evitar, de ese modo, las cuarentenas de 14 días.

Pero la ministra no aclaró qué pasará si Djokovic -cuyas razones médicas se desconocen- no cumple con los requisitos al pasar la aduana, limitándose a decir que "las cuarentenas de los viajeros internacionales en Victoria, incluyendo las personas que no han sido vacunadas, son asunto del Gobierno de Victoria".

Tras el anuncio del tenista, el gobierno regional de Victoria y Tenis Australia aseguraron que no dieron un trato especial a Djokovic, en medio de un gran malestar entre los habitantes de Melbourne, la ciudad que acumula más días bajo aislamiento estricto durante la pandemia, y del resto de este país en el que se implementaron duras medidas para atajar la pandemia.

Anteriormente, tanto el primer ministro de Australia, Scott Morrison, y otras autoridades habían declarado que todos los tenistas y miembros de su equipo que participaran en el torneo deberían estar vacunados con la pauta completa del fármaco.

Sin embargo, Morrison, quien afronta una crisis en su país por el repunte de la Covid, dijo hoy a periodistas en Camberra que la exención es "un asunto del gobierno de Victoria", al evitar pronunciarse sobre la polémica.

El Abierto de Australia, que en la edición pasada puso a los tenistas bajo una cuarentena de dos semanas, se celebra en medio de una crisis en el país oceánico por el incremento de infecciones, que pasaron de casi 212.000 casos acumulados el 1 de diciembre, a más de medio millón esta semana.

