Carlos Alcaraz habla sobre su cruel derrota en París: "Me hizo daño no saber lidiar con la presión"

Carlos Alcaraz ha tenido uno de los peores días de su corta carrera profesional. El tenista español, pupilo de Juan Carlos Ferrero, estaba haciendo un espectacular papel en el Master 1000 de París-Bercy hasta que se ha cruzado en su camino Hugo Gastón.

Ha sido uno de los resultados más sorprendentes del torneo ya que Gastón se encontraba fuera del Top100 mientras que Alcaraz venía de estrenar su mejor ránking entrando dentro de los 35 mejores de la ATP. Sin embargo, en su mejor temporada y con tan solo 18 años, la presión ha venido a ver a un Alcaraz sobrepasado por las circunstancias.

Con toda la afición parisina en contra, el murciano fue víctima de unos nervios que le atenazaron y que le dejaron inmóvil y errático sobre el estadio francés, a merced de su rival y de unos fallos que echaron por tierra su gran nivel en el segundo set. Allí perdió una ventaja de 5 juegos que fue clave para decir adiós al partido y a sus aspiraciones en el torneo.

Carlos Alcaraz en el Master 1000 de París-Berçy Reuters

Alcaraz lo pasó realmente mal sobre la pista, tanto es así que hubo momentos en los que solo pudo taparse con su toalla y llorar de manera desconsolada como intentando esconderse del mundo, sin querer que nadie más pudiera verle en un momento tan bajo. Una lección de la que sin duda aprenderá y que le hará crecer como persona y como jugador.

Tras el partido, Carlos ha roto su silencio a través de sus redes sociales donde ha querido mandar un mensaje para contar cómo ha vidido estos momentos tan preocupantes y desconsolados. Antes de ello eso sí, quiso felicitar por su victoria a su rival: "Lo primero de todo quiero felicitar a Hugo Gastón por el partido y desearle suerte para sus cuartos de final".

La reflexión de Carlos

Después, Alcaraz se sinceró sobre los momentos tan complicados que vivió en el Master 1000 de París-Bercy: "Nunca es fácil jugar con el público en contra y ayer se demostró, yo sabía que iba a ser difícil lidiar con el ambiente que había pero no me llegué a imaginar que podría ser tan heavy".

Era la primera vez que en su corta carrera se veía en una situación tan límite: "Mi primera vez en esta situación no fue fácil para mí, me hizo mucho daño no saber lidiar con esa presión, pero como todo en la vida, caemos, nos levantamos y seguimos adelante. Lo más importante es aprender de estas situaciones y estoy seguro de que volveré más fuerte y con lecciones aprendidas".

Carlos Alcaraz intenta llegar a una bola en el Master 1000 de París-Berçy Reuters

Además, el tenista español ha aprovechado este mensaje para agradecer todo el apoyo a la afición española y a quienes le llevan sustentando durante toda esta temporada: "Quiero dar las gracias por todos los mensajes de ánimo que he recibido desde que termine el partido, no sabéis lo mucho que me puede ayudar ver vuestro apoyo y ánimo".

Lejos de venirse abajo de manera prolongada, Carlos Alcaraz ya mira hacia delante y a un futuro en el que tiene grandes retos y objetivos. El primero de ellos serán las Next Gen ATP Finals y después su primera aparición en una Copa Davis: "Ahora toca coger esas lecciones y pensar en Milán la semana que viene en la Next Gen Finals".

[Más información: Alcaraz encalla ante Gaston en los octavos de final de París-Bercy]

Sigue los temas que te interesan