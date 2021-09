Roger Federer mira a 2022: de negar un problema mental al desafío de volver

Roger Federer continúa con el proceso de recuperación de su última operación. El tenista suizo jugó su último partido en Wimbledon y no volverá a empuñar una raqueta en un torneo profesional hasta 2022. Se ha especulado mucho sobre sus continuas lesiones y si se debían a un problema mental, pero el propio deportista ha negado que la causa esté en su cabeza.

A sus 40 años, podría parecer que Federer cerraría el telón de su carrera, pero el suizo ha confirmado que se ve preparado para el desafío de volver a la competición.

Todo un deleite para los amantes del tenis que quieren ver una presumible última temporada con el 'Big Three' al completo y en pleno funcionamiento.

Sobre ello ha hablado Federer en un evento organizado por Mercedes Benz, una de las muchas e importantes marcas que le patrocinan y que le hacen ser el tenista mejor pagado de 2021 pese a apenas haber jugado. Federer ha asegurado que "lo peor ha quedado atrás". "Lo estoy haciendo bien, la rehabilitación está progresando paso a paso", continuó la leyenda.

El tenista Roger Federer, durante un torneo Reuters

Si los amantes del tenis tienen ganas de ver al que muchos consideran como el mejor de este deporte de todos los tiempos en la pista, también el propio Roger mostró que sueña con el regreso a la competición. Así lo dejó ver en el evento: "Estoy deseando que ocurran cosas. Cuando vuelves de una lesión, cada día es un día mejor, es una época excitante".

'No' a los rumores

El runrún sobre si las continuas lesiones de Roger Federer tenían que ver con un problema mental los ha rechazado de pleno el propio protagonista. La también tenista Naomi Osaka o la gimnasta Simone Biles, que provocó un auténtico terremoto durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, han reconocido diferentes problemas mentales.

Antes que ellas desde futbolistas como Andrés Iniesta a grandes leyendas del deporte como Michael Phelps también confirmaron sufrir problemas de salud mental. Pero para el suizo, el problema no está en su cabeza, sino en su cuerpo. Este no ha respondido como cuando era más joven y las lesiones han hecho mella en su rendimiento, teniendo que pasar por quirófano en varias ocasiones.

Roger Federer, en Wimbledon 2021 Reuters

Así las cosas, durante el acto de la marca alemana Mercedes-Benz, el tenista ha querido manifestar públicamente que sus continuas lesiones no estaban producidas por "un problema mental". Lo que sí tiene claro es que es un "desafío" regresar al circuito y pide "paciencia" a sus seguidores. 2022 está a la vuelta de la esquina.

Optimismo

"Me siento bien de la rodilla y fuerte para afrontar lo que viene si se tiene en cuenta de que las cosas no fueron cómo había esperado esta temporada. Cada día estoy mejor y no estoy dando pasos atrás. Claro que quiero jugar pronto, pero debo tener paciencia e ir paso a paso", ha asegurado Federer.

El que fuera número 1 del mundo, ganador de 20 Grand Slam, será baja en la cuarta edición de la Laver Cup. Este año, el torneo se celebra este mismo fin de semana en el TD Garden de los Boston Celtics. "Seguiré la competición desde la distancia, pero estaré en contacto con los chicos y hablaré con Björn (Borg) y John (McEnroe) para asegurarme que está todo bien", ha dicho.

Continuará así la Laver Cup a distancia y su rehabilitación en Suiza. Pero ha manifestado qué es lo que más echará de menos: "Será pasar tiempo con los miembros del equipo de Europa y cómo nos animábamos durante los partidos. Echaré de menos el dobles que jugué con Rafa (Nadal) y con Novak (Djokovic) y poder estar ante mi público, como fue el caso de Ginebra". Todos esperamos que en 2022 sea posible ver a los integrantes del'Big Three' juntos y revueltos en 2022.

