"No es aceptable que Djokovic sea siempre el malo y Federer y Nadal sean siempre los buenos"

'BIG THREE'

El US Open dejó una de las imágenes de la temporada. Novak Djokovic se quedó sin argumentos en el momento más importante, cuando tenía que afrontar su pelea por el título contra Daniil Medvedev. De vencer al ruso había completado el reto de ganar los cuatro grandes en una sola temporada y, además, hubiera superado los 20 Grand Slams de Roger Federer y Rafa Nadal.

Sin embargo, comenzó fuera de sí, rompiendo una raqueta contra el suelo para terminar llorando de impotencia en pleno partido tras soportar una presión tan grande que ni él mismo podía sostener. Sufrió y su imagen dio la vuelta al mundo. Además, durante el partido, tuvo que lidiar con el tratamiento hostil de un público que quería hacer más grande su herida.

Eso ha provocado que otra leyenda del tenis como Boris Becker se haya posicionado de su lado el pódcast de Eurosport Alemania Das Gelbe von Ball donde ha hablado de aquel partido y de lo que le transmite 'Nole': "Conozco a Novak como persona y como profesional y sólo puedo decir: 'Enhorabuena'. Es un gran chico y un gran competidor que a veces tiene algún pronto sobre la pista, pero ¿quién no?".

Becker considera que el serbio recibe un trato demasiado cruel comparado con tenistas como Nadal o Federer: "El público y los medios deben acostumbrarse a que hay tres tenistas, y no dos, que son grandes como personas y como jugadores. No es aceptable que Novak Djokovic sea siempre el malo y Roger Federer y Rafa Nadal sean siempre los buenos. Eso es injusto. Y espero que lo vivido en el US Open, la final, el discurso y la reacción del público hagan que se vea a Djokovic desde otro punto de vista".

"Defendió en público a Tsitsipas tras la semifinal con Medvedev y apoya mucho a otros jugadores. Esto es algo de lo que no se suele hablar y que apenas se valora. Es muy comprensivo. Espero por él y por su familia que se le trate de forma más justa a partir de ahora".

La imagen más comentada

El extenista comentó la impactante imagen de las lágrimas de Djokovic sobre la pista central de Flushing Meadows, algo pocas veces visto: "Nunca había visto llorar a Djokovic en una pista de tenis. Debe haber sobrepasado su límite emocional, con todas las expectativas y todas las preguntas sobre el Grand Slam 21. Eso se apoderó de él. Su discurso tras la final fue impecable, y eso que coincidió con el día en el que pudo completar el Grand Slam el mismo año. Fue algo increíble. Hizo que se pasara por alto que el ganador fue Daniil Medvedev y no Novak Djokovic".

Por último, Becker dejó su valoración sobre la nueva hornada de tenistas que están llegando a los primeros puestos del ránking ATP y que están consiguiendo éxitos a pesar de su juventud: "Los jóvenes han dado un paso al frente. Creo que Djokovic seguirá teniendo un papel muy importante el próximo año y deseo que Rafa Nadal vuelva e incluso gane de nuevo en Roland Garros y que Federer se recupere y juegue uno o dos torneos más".

"Pero hay jugadores jóvenes como Alcaraz, Rune, Sinner, Auger-Aliassime, Zverev, Tsitsipas y Medvedev. Hemos estado hablando de ellos durante años, de cuándo lo iban a lograr. ¡Y eso ha sucedido!". Boris Becker cree que su momento por fin ha llegado.

