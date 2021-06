Roger Federer se retira de Roland Garros: "Es importante que escuche a mi cuerpo"

Roger Federer dice adiós a Roland Garros 2021. El tenista suizo había accedido a la ronda de octavos de final del Grand Slam francés, pero ha acabado anunciando que se retira del major y que no jugará contra Matteo Berrettini.

"Es importante que escuche a mi cuerpo y no vaya demasiado deprisa en el retorno a la competición. Estoy feliz por mis tres triunfos. No hay nada mejor que el sentimiento de volver a las pistas", ha asegurado Federer.

La noticia ya se esperaba desde hace algunas horas. Fue durante la noche del sábado cuando se comenzó a especular con esta posibilidad después de la victoria ante Dominik Kopefer en cuatro sets, en un duelo que se alargó hasta las 3 horas y 35 minutos.

Federer avisó entonces que no se sentía del todo bien y que su continuidad en Roland Garros dependería, en buena parte, de cómo se encontrase su rodilla cuando se despertase este domingo. Hay que recordar que Roger se tuvo que someter a dos operaciones en esa articulación durante el pasado 2020.

El suizo ha ganado este año sobre la tierra batida de París a Istomin, en tres sets (2-6, 4-6 y 3-6); a Cilic, en cuatro mangas (2-6, 6-2, 6-7 y 2-6) y a Kopefer, también en cuatro sets (6-7, 7-6, 6-7 y 5-7).

Mirando a Wimbledon

Roger Federer ya sabe lo que es volver a jugar y a ganar en un Grand Slam y esta retirada no hace más que confirmar que el gran objetivo del tenista es Wimbledon. La historia del suizo con el major británico es de leyenda y parece que esta hoja de ruta en Roland Garros va encaminada a su asalto a la hierba de Londres.

La noticia de su retirada llegó a través de un comunicado: "Después de hablarlo con mi equipo, he decidido abandonar. Después de dos cirugías y más de un año de rehabilitación es importante escuchar a mi cuerpo y no llevarlo al límite demasiado rápido. Estoy contento de haber acumulado tres partidos, no hay mejor sensación que estar de vuelta en una pista".

Por otra parte, Guy Forget, director de Roland Garros, ha lamentado la retirada prematura del torneo de Roger Federer: "Sentimos mucho la noticia del adiós de Roger después del espíritu de lucha que demostró ayer por la noche. Hemos disfrutado de sus tres partidos aquí y le deseamos lo mejor para lo que resta de temporada".

