Carla Suárez supera el Linfoma de Hodgkin y se pone como objetivo Roland Garros 2021

El túnel se acaba para Carla Suárez. La tenista ha conseguido superar de forma definitiva el Linfoma de Hodgkin que le apartó de las pistas en 2020. La jugadora de 32 años anunció a través de sus redes sociales que había recibido el último tratamiento y que los médicos han verificado que no hay resto de este problema que le ha acompañado en su carrera estos últimos meses. Es oficial, la canaria está completamente curada.

Desde marzo ha tenido un plan de entrenamiento progresivo que combinaba con las últimas sesiones del tratamiento. En estos últimos meses ha progresado satisfactoriamente, pero necesitaba este visto bueno de los médicos para poder volver a hacer vida normal. Pero, sobre todo, lo necesitaba para aumentar el nivel de sus entrenamientos. Tanto es así, que ahora mismo la tenista se plantea como reto llegar a Roland Garros este año.

La tenista ha seguido un protocolo de quimioterapia, que finalizó hace unos meses, y de radioterapia. Tras el seguimiento de su evolución en las últimas semanas, este jueves ha sido el definitivo para determinar que está en perfectas condiciones para regresar a su vida normal. El siguiente paso es prepararse físicamente para volver a las pistas, aunque la batalla más importante ya la ha ganado, que es la de superar un cáncer.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carla Suárez Navarro (@carlasuareznava)

Comunicado

Es otro paso adelante en este largo camino. Hoy por fin termino el tratamiento y ya puedo decir que he superado el linfoma. Han sido unos meses distintos, donde he tenido que afrontar una realidad que no conocía de primera mano. Teniendo disciplina y escuchando en todo momento el consejo médico, se han puesto las bases para superar la enfermedad.

Quiero aprovechar para mostrar mi gratitud infinita a los sanitarios que nos cuidan día a día, especialmente al personal médico que me ha dado confianza y esperanza en todo momento durante mi lucha. Ese factor humano es fundamental para salir adelante en momentos así, y me siento afortunada por haber contado también con ese apoyo. Mucha fuerza y muchos ánimos también a los que siguen en la lucha.

Me gustaría también agradecer a todas las personas que me han enviado palabras de ánimo, me han hecho llegar mucha fuerza y me han dado mucha energía. A los aficionados que me han trasladado palabras de cariño a través de las redes, a los medios que se han acercado para mostrarme su apoyo en un momento complicado. Todos me han hecho sentir acompañada y han contribuido a que este camino fuera más llevadero.

[Más información: Como Carla, ninguna]