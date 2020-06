Novak Djokovic, el tenista antivacunas y 'culpable' del brote de coronavirus que avergüenza al mundo

El pasado miércoles se anunciaba el calendario para lo que resta de temporada en el mundo del tenis, tanto en el circuito masculino como en el femenino. Ni una semana ha pasado de aquello y el rebrote de coronavirus que va ligado al Adria Tour impulsado por Novak Djokovic pone en jaque a la ATP.

El propio tenista serbio ha caído infectado, algo que podría ser un desenlace 'anunciado' después de lo visto en este torneo que nada tiene que ver con el circuito oficial. Los jugadores no tuvieron que someterse al test del Covid-19 para participar y la fiesta que se hizo pública en la que los protagonistas no guardaban la distancia de seguridad ni tampoco llevaban mascarillas hizo temer lo peor.

Tan solo unos días más tarde, se han ido confirmando los positivos de varios de los tenistas que han participado en el Adria Tour y que también estuvieron en la escandalosa fiesta celebrada en Serbia. Es ahora, con la polémica a la orden del día, cuando recobran importancia unas declaraciones de Djokovic en las que se autoproclama contrario a las vacunas.

Djokovic, en un momento del partido REUTERS

Fue el pasado mes de abril cuando durante un chat en vivo a través de la plataforma de Facebook, el tenista charló con varios deportistas serbios y se mostró muy crítico con las vacunas: "Personalmente, me opongo a la vacunación y no quisiera ser obligado por alguien a vacunarme para poder viajar".

Un estilo de vida

Hace ya varios años, 'Nole' hizo varios cambios en su vida. El más significativo llegó con el giro en su dieta. Él mismo ha contado que dejó de consumir gluten y en su libro Serve to Win relató cómo se dio cuenta de que era intolerante a esta proteína que se encuentra en muchos tipos de cereales.

El serbio explicó así que un médico le colocó una rebanada de pan blanco en el estómago y que después de practicar un ejercicio de resistencia comprobaron que tenía una alergia celíaca. Esto provocó que desterrase el gluten de su dieta, un cambio que se reforzó como positivo después de la mejora en su juego y en sus resultados dentro de las pistas.

Novak Djokovic, durante el encuentro EFE

"Es telequinesis y telepatía, dones de un orden superior, la fuente, el dios, lo que sea, que nos permite comprender el poder y el orden superior en nosotros mismos". Una frase llamativa de su biografía que ahora cobra relevancia. La espiritualidad de Djokovic se une a su creencia de que las vacunas no sirven para nada. Un discurso peligroso y es que el número 1 de la ATP tiene una legión de fans por todo el mundo y nunca hay que descartar que este surta efecto entre los jóvenes más impresionables.

Además de dejar de consumir gluten y de mostrarse en contra de las vacunas, el veganismo también destaca en su estilo de vida. Él mismo ha comentado que sí come de vez en cuando pescado, pero que a parte de eso "todos los alimentos" que consume "son orgánicos y de origen vegetal". "Comer vegano me hace más consciente de mi cuerpo en la cancha ... más alerta. Retiré las toxinas de mi cuerpo, y con ellas se fue toda la inflamación y otras cosas que estaban alterando mis niveles de energía. Es lo mejor para mí como atleta y persona", ha llegado a afirmar.

El lío con el Adria Tour

El no consumir gluten o su dieta vegana son cosas diferentes a lo que ha sucedido en el ya famoso Adria Tour, pero sí que refleja una manera distinta de ver la vida, no por el hecho de llevar este tipo de dieta, sino por lo que ha ido transmitiendo con sus declaraciones. Todo natural. Hasta el punto de que esta creencia le lleva a mostrarse contrario a las vacunas.

El lío no se habría montado de no haberse confirmado una serie de positivos entre los tenistas y otros trabajadores de este tour que ha pasado ya por países como Serbia o Croacia, y que ha sido cancelado precisamente por esto. El éxito mediático del mismo estaba asegurado: tenistas de primer nivel enfrentándose entre sí en un momento en el que las ganas de los aficionados por volver a disfrutar del tenis aumentaban.

Borna Coric, Alexander Zverev, Grigor Dimitrov y Novak Djokovic, en el Adria Tour

Además de Novak Djokovic, figuras como Dominic Thiem, Alexander Zverev, Grigor Dimitrov, Borna Coric, Marin Cilic o Andrey Rublev también han participado en el Adria Tour. Ni ellos ni el resto se sometieron a las pruebas del Covid-19 para saber si alguno estaba infectado y evitar así contagiar al resto. No se sabe quién fue el primer afectado de entre ellos, pero sí que se han ido sucediendo los positivos durante estos últimos días.

Primero se conoció el positivo de Dimitrov, número 19 del mundo después se supo el de Coric, número 33 del ranking de la ATP -quien además jugó ante el propio Dimitrov y frente a Djokovic en Zadar (Croacia)-, y los de Kristijan Groh, entrenador de Dimitrov, y Marko Paniki, preparador físico de Nole. Por último se han sabido los de Viktor Troicki y su mujer embarazada y, finalmente, al menos de momento, el de 'Nole' y su mujer.

La defensa de Djokovic

Pese a las aglomeraciones que se han vivido durante el Adria Tour, incluso 4.000 personas llegaron a ver la primera fase, la fiesta sin mascarillas ni distancias de seguridad y que ninguno se sometiese a los test previos del coronavirus, Djokovic ha defendido este particular torneo y su postura ante todo lo que rodea al Covid-19.

La fiesta de Djokovic, Thiem y compañía la semana pasada. #CoronaFestpic.twitter.com/DUOdk33pij — Principia Marsupia (@pmarsupia) June 23, 2020

"Hemos organizado el torneo en el momento en que el virus bajaba, confiando en que se habían dado las condiciones para su celebración. El torneo fue de carácter humanitario, con la idea de ayudar a los tenistas de la región, crear las condiciones para que jueguen, tengan ingresos y superen así de forma más fácil este difícil período", ha afirmado el serbio en un comunicado.

En este culebrón loco, la nota de cordura la ha puesto Nick Kyrgios. El australiano se ha caracterizado en los últimos años por ser el azote del 'Big Three' y también por protagonizar lamentables capítulos en el tenis. Sin embargo, ahora nadie puede quitar la razón a un Kyrgios que ya tras el primer positivo de Dimitrov dijo que esto no era ninguna "broma". "Esto es lo que pasa cuando ignoras todos los protocolos", añadió.

Nick Kyrgios, durante un partido EFE

El tenista australiano escribió en sus redes sociales: "Oraciones a todos los jugadores que han sido contagiados por el Covid-19". Pero remató su mensaje con una advertencia para todos ellos: "No me mencionéis, nada de lo que he hecho que ha sido 'irresponsable' o clasificado como 'estupidez'. Esto se lleva la palma".

La decisión de 'Nole'

Andrea Gaudenzi, presidente de la ATP, ha sido muy crítico con la actitud de los jugadores que han participado en el Adria Tour. "Esto es como cuando tus hijos empiezan a montar en bicicleta y les dices que se tienen que poner casco. Ellos te dicen que no, que no y que no. Entonces se montan en la bici y se caen. A partir de ahí ya se ponen el casco", ha dicho en The New York Times.

"Ahora todos sabemos que podemos contagiarnos fácilmente, así que vamos a tener mucho más cuidado", ha advertido la máxima autoridad de la ATP. Las alarmas están encendidas. El presente y el futuro del tenis está en juego, así como qué sucederá con Novak Djokovic y su postura sobre no vacunarse.

Novak Djokovic durante un partido REUTERS

"Si se vuelve obligatorio, ¿qué pasará? Tendré que tomar una decisión. Tengo mis propios pensamientos sobre el asunto y no sé si esas ideas cambiarán en algún momento, no lo tengo claro aún", ha dicho el serbio sobre el uso de la vacuna del coronavirus cuando al fin llegue. Él mismo ha dado con la clave: ¿qué pasará con su futuro en el tenis si se niega a ponerse la vacuna?

