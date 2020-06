Horario y en qué canales ver el Alavés - Osasuna de La Liga

El Alavés recibe al Osasuna en un nuevo duelo de la La Liga. El partido dará comienzo a las 19:30 de este miércoles, 24 de junio de 2020, y podrá ser seguido a través de la televisión en los canales: Mitele Plus, Movistar LaLiga 1 (M47 O112), Movistar LaLiga 4 (M176 O119), LaLiga TV M1 (Bar).

Los albiazules pretenden lamerse sus heridas ante los navarros, después de una abultada derrota por 6-0 ante el Celta de Vigo la pasada jornada, que ha escocido en una plantilla que deberá reponerse anímicamente del golpe en Balaídos para sellar virtualmente la permanencia.

Todo apunta a que Asier Garitano vuelva a realizar varios cambios en el once titular, como ha sucedido en anteriores partidos, y el primero de ellos puede llegar en la portería, con el regreso de Fernando Pacheco.

El técnico guipuzcoano recuperará varios hombres importantes en defensa como el lateral izquierdo Rubén Duarte, tras cumplir un partido de sanción, mientras que Rodrigo Ely podría sustituir a Lisandro Magallán en el eje de la zaga.

El cambio obligado llegará en la banda derecha, donde no podrá estar Martín Aguirregabiria, sancionado, por lo que Ximo Navarro regresará a la titularidad. Tomás Pina es otro de los futbolistas que ha cumplido sanción y estará en el centro del campo con Víctor Camarasa, que descansó en Vigo.

Osasuna tambén tratará de recuperar la imagen dada ante la Real Sociedad en el primer partido después del parón liguero y perdida contra el Atlético de Madrid y el Valencia, ante los que perdió por 0-5 y 2-0.

El técnico de Osasuna, Jagoba Arrasate ha comentado en rueda de prensa que su equipo "necesita al entrenador más que nunca porque hay mucho que corregir". "Estoy preocupado, pero también con esa sensación de que mañana el equipo va a dar otra cara", ha manifestado el técnico tras la última sesión.

Osasuna deberá estar "mejor posicionado sobre el campo para llegar mejor a la presión y estar mejor con balón" de lo que estuvo en la primera parte ante el Valencia con la idea de potenciar lo que hizo bien.

A falta de ocho jornadas para el final, los navarros saltarán a Mendizorroza en busca de los primeros tres puntos tras el parón para no verse así en problemas clasificatorios que hasta la fecha no han tenido. Arrasate espera conseguir la salvación cuanto antes por mérito propios "y no porque los demás dejen de sumar puntos".

Alavés - Osasuna, horario del partido

