Las confesiones del padre de Djokovic sobre sus duros inicios en el tenis y el odio que genera

Novak Djokovic conquistó hace unos días su octavo Open de Australia, lo que le hizo coclocarse como número 1 del ATP por delante de Rafa Nadal.

A pesar de la victoria, al padre de Djokovic no le gustó la actitud del público australiano durante la final, donde apoyaron en todo momento a Thiem. Es tal, que ha criticado a los seguidores en unas declaraciones al medio serbio Telegraf.

"Un siete veces campeón del Open de Australia juega en la pista central, donde nunca ha perdido una final, y se mide ante un jugador austriaco y el público apoya al austriaco. Imagina la falta de respeto hacia Novak. Mi hijo no ha hecho nada para que le odien. Los que lo hacen siempre le ponen un pero a sus éxitos. Es una minoría respecto a la gran mayoría de serbios que se sienten orgullosos de Djokovic", expresó.

"Es un deporte de ricos y no comprenden que alguien de la pequeña y pobre Serbia haya sido el mejor del mundo durante los últimos 10 años. Ir contra él le da energía adicional y será el mejor de la historia en todas las estadísticas. Será el mejor de todos los tiempos y cuando termine su carrera vivirá cerca de su gente en Serbia", afirmó.

Los 20 Grand Slam

Esta temporada, Djokovic podría igualar los 20 Grand Slam que tiene Federer. A ello se refirió su padre: "Novak no se detendrá en 17 Grand Slam y este año intentará atacar el récord de 20 títulos de Grand Slam de Roger Federer y el 6 o 7 de octubre podría alcanzarle en el número de semanas como número 1 del ranking. Nos queda eso y el oro en los Juegos Olímpicos de Tokio. No nos relajaremos hasta después del US Open. A mediados de septiembre ya podremos hacer valoraciones. Nos esperan tres Grand Slam más. Cuando los ganemos, será el momento de hacer valoraciones".

Nadal

Srdjan Djokovic también hizo mención a la palabras de Rafael Nadal sobre sus críticas tras la final de la ATP Cup en Sidney donde gran parte del público apoyó al equipo de Serbia. "En Sidney, cuando Serbia ganó la ATP Cup, había muchos serbios y Nadal no pudo con eso. Esto es lo que le ha pasado a Novak durante los últimos 15 años y nadie se queja. Novak mostró en en Madrid, Londres o Nueva York, en el rico mundo occidental que se cree por encima de nosotros, que somos iguales, que somos una vieja civilización europea y no tenemos nada de lo que avergonzarnos".

La guerra y su influencia en Nole

"Djokovic vivió toda la guerra con nosotros. Tenía 12 años, Marko ocho y Djordje cuatro. Saltábamos todos de la cama con los bombardeos ya que dormíamos todos juntos. Bombardearon nuestro país, nuestra gente, a nuestros hijos. Pero Novak, con su ejemplo, mostró que pese a la guerra nada es imposible, que somos una vieja civilización europea que lucha por sus estatus y que nadie nos puede prohibir que luchemos por nosotros mismos y cantar nuestras canciones patrióticas si hacer daño a nadie".

