El recado de Djokovic al juez de silla tras penalizarle un servicio en el Open de Australia

El serbio Novak Djokovic admitió tras vencer en la final del Open de Australia al austriaco Dominic Thiem (5) que conseguir el número uno histórico como jugador con mayor número de Grand Slams es uno de sus principales objetivos.

"Los Grand Slam son mi principal objetivo por lo que sigo compitiendo y jugando toda la temporada. Intento lograr el número uno histórico", agregó tras conquistar su decimoséptimo ‘major’ y acercarse aún más al suizo Roger Federer (20) y el español Rafael Nadal (19).

El defensor del título en Melbourne Park explicó que no estuvo de acuerdo con la penalización de un servicio que recibió por agotar el cronómetro para sacar porque se trataba de un momento muy delicado.

"La segunda no fue necesaria. Pudo reaccionar un poco mejor en esa situación. Esas situaciones puede cambiar la dinámica completamente del partido, era un juego muy importante. No he estado agresivo con él en cuanto a increparle físicamente", dijo al referirse al incidente con el juez de silla, cuando le tocó tres veces la zapatilla.

Damien Dumusois, el árbitro francés del partido, le había avisado primero y amonestado después por exceder el tiempo de saque en un juego decisivo.

"Buen trabajo, sobre todo en el segundo aviso", le dijo el serbio a Dumusois en el intercambio, para rematar con una irónica frase: "Te has hecho famoso, bien hecho".

"Después de perder el segundo set me he empezado a encontrar muy mal", continuó Djokovic. "No entiendo la razón, porque he preparado el partido y he hecho lo mismo que en los otros. El médico dijo que no me estaba hidratando lo suficiente", argumentó.

"He tenido el privilegio de ganar este gran torneo hasta en ocho ocasiones. Empezar la temporada con este título catapulta tu confianza y tus expectativas para el resto del año. Pase lo que pase, esta temporada ya es exitosa", concluyó tras conquistar su octava corona a orillas del río Yarra.

