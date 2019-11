Shakira y Bartomeu arropan a Piqué en la final de su primera Copa Davis

La cantante colombiana Shakira fue la estrella de la ceremonia de clausura de las finales de la Copa Davis. No quiso perderse la cita organizada por el grupo inversor Cosmos que lidera su marido Gerard Piqué. La artista actuó en el acto que precedió al primer partido de la finalísima entre España y Canadá y que enfrentaría a Roberto Bautista contra Félix Auger-Aliassime.

Shakira estuvo al lado de Piqué, como también lo estuvo Josep María Bartomeu, presidente del FC Barcelona. El máximo dirigente del club azulgrana quiso acompañar en la Caja Mágica a su jugador en un día tan especial para él y su empresa y para acabar con toda la polémica que ha rodeado a Piqué por su implicación en la organización del evento durante esta semana.

Los viajes de Piqué entre Barcelona y Madrid no sentaron demasiado bien en un sector de la afición culé, cuando este sábado debía volver a la competición con el Barça para medirse en Leganés, en el estadio de Butarque, al conjunto pepinero. El central catalán fue seguido con lupa en un partido en el que los de Valverde acabarían sufriendo para llevarse los tres puntos.

Gerard Piqué, la figura de esta Copa Davis Jose Nieto

Las 'excursiones' de Piqué también enrarecieron el ambiente tanto en el club como en el vestuario del Barça en plena competición. A su entrenador, que estaba con la mosca sobre la oreja y que incluso se planteó si incluir a Piqué en la convocatoria para Leganés, le llovieron las preguntas sobre su central en la rueda de prensa previa al partido. "Tiene cuestiones que hacer al margen del fútbol. [...] Pero he hablado con él, si le veo centrado y bien jugará y si no, no", dijo el técnico extremeño el pasado viernes.

La realidad es que la victoria del Barcelona ante el Leganés apaciguó las llamas de un incendio que se encargó de apagar Bartomeu acompañando a Piqué en la final de la Davis. Tanto su presidente como su mujer arroparon al futbolista azulgrana en el cierre de una ajetreada semana para él y en la que ha estado más presente que nunca ante las cámaras.

La colombiana no triunfó

La presencia de Shakira ya estaba anunciada desde hace varias semanas cuando se anunciara el cartel para la competición que se ha disputado desde el pasado 18 hasta este domingo 24 de noviembre. Estuvo acompañada de los cantantes Camilo y Pedro Capó y cantó varios de sus éxitos como La La La. El público no terminó de entrar de lleno en la actuación e incluso hubo cierto runrún. Farruko y Taburete protagonizaron las actuaciones de la ceremonia de apertura.

