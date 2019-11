Piqué: "La nueva Copa Davis tiene alma, eso no se compra con dinero"

Gerard Piqué estuvo presente durante la semifinal entre Gran Bretaña y España de la Copa Davis. El central hizo balance en la recta final del torneo ante los micrófonos Movistar Plus. "Es una competición increíble. Hemos visto a los integrantes del equipo serbio llorar en rueda de prensa, la semifinal entre entre Canadá y Rusia... El ambiente ha estado genial, ha venido gente de todos los países", comenzó diciendo el futbolista.

Uno de los puntos calientes del nuevo formato de la Copa Davis es la polémica con los horarios: "Luego claro que se van a retocar cosas. Evidentemente el tema de los horarios hay que retocarlo. Pero bueno, esto es lo que pasa con los eventos cuando se cambian de esta manera".

Sin embargo, Piqué puso de relieve que los jugadores están muy metidos en la competición: "Lo importante es que tiene alma y que los jugadores lo viven como nunca, que tienen reacciones que no tienen ni en los Grand Slams. Cómo lloran al perder una eliminatoria, cómo celebran... Eso no se compra con dinero, eso lo tiene dentro la gente". "Creo que tenemos la base y a partir de ahí a crecer muchísimo. La competición un éxito absoluto", añadió el jugador del Barcelona.

Tenis y fútbol

El tenis se ha ido ganando un hueco importante en la vida de Gerard Piqué, pero él afirmó que el fútbol sigue siendo una parte vital para él: "La verdad que sí. Yendo y viniendo, pero bueno, es parte de mi vida. Intento combinarlo lo mejor posible. Creo que no me afecta la una a la otra. Hoy hemos tenido la suerte de ganar porque sino me hubieran caído los palos de siempre, por si el equipo no gana o yo cometo algún error. Pero contento".

