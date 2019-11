La rajada de un exjugador del Barcelona por el cambio de Busquets ante el Leganés

El Barcelona se impuso a domicilio en el partido que abría la jornada del sábado tras ganar, y remontar, ante el Leganés (1-2) en el estadio Municipal de Butarque. El equipo de Ernesto Valverde, a pesar de conseguir los tres puntos, sigue dejando serias dudas fuera del Camp Nou a escasos días de recibir al Dortmund y de visitar el Wanda Metropolitano para enfrentarse al Atlético de Madrid.

Uno de los jugadores que no ha empezado la temporada de la mejor forma posible es Sergio Busquets, cosa que está notando su equipo. El mediocentro azulgrana fue cambiado en el minuto 57 por Rakitic. A ello se refirió Luis Suárez Miramontes, mítico exjugador del Barcelona en la década de los 50, que habló Carrusel Deportivo.

Miramontes se mostró muy molesto por la sustitución de Busquets cuando apenas se llevaba una hora de juego. "Lo más importante en el partido de hoy es que estamos perdiendo a Sergio Busquets para el Barcelona. Le están haciendo bajar de rendimiento constantemente", comentó.

"Este Busquets que estamos viendo, a parte de las sustituciones y de no hacerle jugar, no tiene nada que ver con el Busquetes nuestro y es tremendo. Lo está pagando anímicamente. No está alegre, no está contento, no juega con soltura ni con alegría", expresó.

"Si yo estoy en esta época y me hacen lo que le hacen a Busquets, hablo con el entrenador y planteo mi salida. Tras 10 años jugando a alto nivel ... no se le puede tratar como si fuera un novato", finalizó.