La imagen viral de Nadal: hizo de capitán en la Davis en el partido de Bautista

La Copa Davis ha sacado el lado más 'capitán' de Rafa Nadal que ya se vio en la Laver Cup el pasado mes de septiembre. El tenista de Manacor no ocultó su sufrimiento durante el partido que enfrentó a Roberto Bautista contra Andrey Rublev. En un descanso del partido se dirigió desde el banquillo a su compañero para darle indicaciones.

Nadal sufre como todos los españoles. No lo terminaba de ver claro el número uno del mundo y desde el banquillo se dirigió a Bautista. Como si de Sergi Brugera se tratara, Rafa le indicó alguna jugada que debía traer de realizar en el siguiente servicio del castellonense. O Bautista no le hizo mucho o las indicaciones de Nadal no fueron suficientes.

Bautista acabo cayendo derrotado en tres sets (6-3, 3-6 y 6-7) en el primer partido de la serie. A España se le puso cuesta arriba su duelo contra Rusia, pero Nadal devolvería el empate en el segundo partido tras ganar a Khachanov. En el último duelo, el de dobles, Feliciano y Granollers se impusieron a los rusos para poner el 2-1 definitivo.

[Más información: Nadal y los horarios 'late-night' de la Davis: "Ya lo vaticiné cuando vi el formato"]