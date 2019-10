Nadal: "A veces se asumen los errores y que no tienes opciones al resto"

El español Rafael Nadal, que este jueves accedió a cuartos de final del Másters 1.000 de París, reconoció que tiene margen de mejora, pero que su juego se ha adaptado para mejorar en esta superficie.

"Siempre hay margen de mejora en muchos aspectos. Desde el fondo de la pista he hecho cosas muy buenas pero he cometido algunos errores. Aquí las cosas pasan muy rápido, tienes que asumir que hay errores, que no tienes opciones al resto. Creo que lo estoy asumiendo bien, que estoy aceptando mentalmente mis errores y los aciertos de los rivales", dijo.

"Estoy jugando sabiendo que es un torneo difícil, que tienes que estar concentrado para mantener tu servicio y aprovechar las pocas oportunidades que tengas al resto. Lo estoy haciendo bien", agregó.

Nadal reconoció que bajo techo es donde menos torneos ha ganado y lo achacó en parte a que son torneos que llegan a final de temporada, cuando ha acumulado problemas físicos o una fatiga suplementaria.

Recordó que hace dos años superó los octavos de final, pero que no pudo afrontar su duelo de cuartos porque tuvo problemas en la rodilla y tuvo que retirarse.

Nadal afirmó que está jugado "con una mentalidad más agresiva" y, sobre todo, con un servicio de mayor calidad, el mismo que introdujo en Australia a principios de temporada y que consideró un factor clave para apuntarse el pasado Abierto de Estados Unidos.

Pero recordó que en el pasado también ha jugado a un alto nivel bajo techo, donde alcanzó la final en Londres y ha superado a rivales muy buenos en esa superficie como el serbio Novak Djokovic.

"Cuando juego bien y estoy sano tengo la capacidad de jugar bien en todas las superficies, aunque unas se me dan mejor que otras", dijo.

El astro de manacor se medirá este viernes por un puesto en semifinales con el francés Jo-Wilfried Tsonga, otro tenista que se adapta bien a la superficie, como demostró su victoria en París en 2008.

"Voy a jugar contra uno de los mejores del mundo, que ha ganado tres partidos y que la superficie se le adapta realmente bien. Soy consciente de que tengo que jugar a mi mejor nivel y espero que el servicio me siga respondiendo como hasta ahora. Y jugar con la determinación adecuada desde el fondo de la pista", afirmó.

