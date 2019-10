Nadal y la situación más extraña que le ha ocurrido en una pista de tenis: "Estaba asustado..."

Rafa Nadal se encuentra en Francia disputando el Masters 1.000 de París. Tras 52 días sin competir, este miércoles se impuso en los dieciseisavos del torneo parisino a Adrian Mannarino.

Tras París, vendrán dos torneos más con los que finalizará el año: la Copa de Maestros (del 10 al 17 de noviembre) y en la final de la Copa Davis (del 18 al 24 del mismo mes).

El tenista español ha concedido una entrevista para el torneo francés donde habló sobre la situación más extraña que le ha ocurrido en una pista de tenis.

"Hace mucho tiempo, en Hamburgo. Estaba en el vestuario cambiándome. Puse mi pie en el suelo y sentí algo. Mi tobillo se estaba haciendo cada vez más grande y no sabía por qué. Estaba asustado. Era una pequeña vena, que se había roto. Al principio pensé que no podría jugar. Luego fui al doctor y él me dijo que no había ningún problema", dijo el tenista balear que este tarde se enfrentará por un puesto de los cuartos de final ante Wawrinka.

