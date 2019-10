La rajada de Verdasco por no estar en la Copa Davis: "Gracias a los que sí confiáis en mi"

"Muy triste y decepcionado de no estar en el equipo de la Copa Davis y de que el capitán Sergi Bruguera no cuente conmigo. Me hacía mucha ilusión jugar posiblemente mi última Davis en mi ciudad. ¡Gracias a todos los que sí creéis en mi!".

Certero y apenado el tuit de Fernando Verdasco tras conocerse que está fuera de la convocatoria de España para la primera edición de la nueva Copa Davis. El madrileño no está entre los cinco elegidos para disputar este mes de noviembre la competición de selecciones.

El tenista de 35 años suma tres Davis en su haber y estaba muy ilusionado con poder levantar el título en su ciudad. A su edad sabe que no va a tener muchas más oportunidades y ha mostrado su decepción en las redes sociales.

Muy triste y decepcionado de no estar en el equipo de @CopaDavis y de que el capitán #SergiBruguera no cuente conmigo. Me hacía mucha ilusión jugar posiblemente mi última Davis en mi ciudad ( #Madrid ) . Gracias a todos los que si creéis en mi! — Fernando Verdasco (@FerVerdasco) October 21, 2019

Un habitual hasta 2015

Verdasco no va con la selección desde 2015. Su último partido fue en una eliminatoria frente a Dinamarca en un partido de dobles que venció junto a Rafa Nadal. Con un balance de 18 victorias y 13 derrotas, el madrileño ha sido un habitual durante la etapa de más éxito del tenis nacional.

[Más información: De Rafa Nadal a Feliciano: España anuncia su equipo para la Copa Davis]