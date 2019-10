Nadal, sobre su lesión: "Me estoy recuperando, espero cumplir el calendario planificado"

Si hay una palabra que pueda resumir de la mejor manera posible a Rafa Nadal es el sacrificio. El tenista mallorquín nunca se ha rendido a pesar de los obstáculos que se ha ido presentando en su camino y ha sabido seguir adelante. El español ha aprovechado el acto de Telefónica celebrado en el Distrito T para conocer por dentro 42Madrid para hablar sobre su temporada.

Nadal ha asegurado que siempre se le alaba ese espíritu de sacrificio pero ha afirmado que hace "lo que le apasiona" y así "ese sacrificio es menor". Además, apuntó que lo que realmente le hace estar satisfecho es la capacidad de superación, de seguir queriendo avanzar con todos los problemas y adversidades que ha tenido físicamente. "Siempre he podido encontrar el camino, la ilusión por lo que hago, con la capacidad de hacerlo bien", manifestó.

El malloquín ha hecho balance de su año considerándolo "muy bueno", pese a un inicio complicado a nivel físico. "Desde Barcelona he podido jugar todos los torneos que he querido, una máxima decisiva en las posibilidades de éxito, hacer el calendario que uno tiene en mente. La final del US Open fue dura y la Laver Cup, bonita", agregó.

Rafa Nadal, durante la Laver Cup Reuters

También ha hablado sobre el pequeño problema en la mano que tuvo y que mantiene. "Me estoy recuperando y espero poder cumplir el calendario planificado y terminar el año de la manera que me gustaría después de una temporada que está siendo buena", indicó.

Por último, quiso felicitar a Daniil Medvedev por su victoria en el enfrentamiento por el título de Nueva York: "Felicidades por la gran actitud y por el juego, si sigues así ganarás aquí algún día".

