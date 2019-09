El dardo de Kyrgios a Nadal: "Medvedev, mi jugador favorito"

US OPEN

La obsesión de Nick Kyrgios con Rafa Nadal no tiene límites. El australiano continúa pendiente del tenista español y suscitando polémica. Tras la final del US Open que se llevó el balear en la quinta manga ante Daniil Medvedev, no tardó en mandarle un recado al vencedor del torneo.

Kyrgios catalogó al ruso como su "jugador preferido" en una de sus 'historias' de Instagram. Este provocativo mensaje no ha tardado en hacerse virales en las redes sociales. No obstante, no es la primera ocasión en la que el australiano hace de las suyas.

El tenista ya le ha atacado en otras ocasiones como cuando fue sancionado por tardar más de la cuenta en realizar el saque: "Esto es divertidísimo. Si Rafa (Nadal) juega tan rápido, yo me retiro del tenis". "Basura, una desgracia. Consígueme unas imágenes de Rafa jugando tan rápido. Si las encuentras, callo para siempre", manifestó cabreado.

Kyrgios vuelve a dar la nota en Instagram con un recado a Nadal. Foto: Instagram (@kyrgiosnation)

Además, hay que tener en cuenta que Kyrgios fue multado por la ATP por su actitud en Cincinnati y quedó al borde de la exclusión del US Open por sus palabras contra este organismo. Una actitud que le hace más protagonista fuera de la pista que dentro.

