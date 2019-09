El show de Joaquín en la final de Nadal: "Estoy calentando, me toca con el ruso de los coj..."

La emocionante final del US Open entre Rafa Nadal y Daniil Medvedev generó una gran expectación. Todos los espectadores estaban pendientes de lo que ocurría. Entre ellos, Joaquín Sánchez, quién dio un verdadero espectáculo a través de las redes sociales.

El futbolista del Betis siguió el partido desde su casa y lo vivió a lo grande. El sevillano publicó varias 'historias' de Instagram comentando el enfrentamiento y haciendo de las suyas: "Que coraje le estoy cogiendo al ruso este, el cortao que te enseñe Rafa pisha".

El duelo se le complicaba a Nadal, quién ganó las dos primeras mangas pero no pudo cerrar el partido en la siguiente: "Al final va a tener que entrar Hulio, si soy yo el que está corriendo ahí termino con más dolores que una barriada". "Ya estoy calentando señores que me toca salir con el ruso de los c...", manifestó.

El show de Joaquín en Instagram mientras veía la victoria de Nadal en el US Open

Además, se mostró contrariado ante la capacidad de Medvedev de dar la vuelta al partido: "Los rusos son buenos haciendo abrigos, no jugando al tenis. Ese tio no es ruso". Finalmente, el balear ganó el encuentro y el Joaquín desveló su especial manera de celebrarlo:"Mañana me como una ensaladilla rusa. Vamos Rafa, ya decía yo que este no era ruso ni era na pero no veas la nochecita que nos ha pegado".

