La polémica está servida: la presencia de Coco Gauff en el US Open incumple la norma de la WTA

La tenista de 15 años, Coco Gauff ha recibido la invitación para participar en el cuadro final del próximo US Open. Una decisión que ha levantado cierta polémica entre el público de New York, ya que podría suponer el incumplimiento de la normativa de la WTA.

Esto se debe a que la Asociación Femenina de Tenis establece que las tenistas de 15 años pueden aceptar como máximo tres invitaciones por año a torneos del circuito WTA. Gauff ya disputó el Miami Open, la qualy de Roland Garros y la qualy de Wimbledon. En la última competición fue un gran revelación tras lograr llegar a octavos.

No obstante, los Grand Slams poseen cierta libertad y la ventaja de saltarse muchas de las disposiciones. Por ello, Chris Widmayer, director de la USTA, se mostró entusiasmado ante su presencia en el US Open: "Esperamos ver a Coco en el sorteo principal del US Open". "Ciertamente se ganó los corazones de los fans del tenis en nuestro país con su actuación de Wimbledon. No todos los días una atleta de su edad hace cosas así", argumentó.

Cori 'Coco' Gauff, en Wimbledon 2019 Reuters

Coco Gauff ha conquistado al mundo del tenis con su talento, su rendimiento y su precocidad. La joven tenista tiene todas las miradas puestas en ellas y por tanto, el US Open no ha querido desaprovechar esta gran oportunidad.

[Más información en: Fin al sueño de Coco Gauff: cae ante Halep pero enamora en Wimbledon con 15 años]