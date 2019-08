Rafa Nadal: "En un Masters 1000 todos los partidos son difíciles"

Rafa Nadal está en octavos de final del Masters 1000 de Montreal, tras vencer a Daniel Evans por 7-6 y 6-4 en su vuelta a la superficie dura. El de Manacor ha asegurado que se trata de "una victoria importante", tras un partido que se prolongó hasta casi las 5 horas debido a la lluvia.

El balear está contento tras el triunfo en su primer partido después de tiempo sin jugar en superficie dura: "El primer partido en pista dura después de tanto tiempo siempre cuesta. Lo principal es haber ganado. Con victorias, las sensaciones irán a mejor seguro".

"El final del primer set ha sido muy importante. Al ganarlo, sabía que había dado un paso muy importante. He jugado un gran punto con 6-4, y luego con dos buenos servicios me he podido llevar la primera manga. El break en contra nada más empezar el partido no era el comienzo ideal, pero he sabido reponerme", declaraba el tenista.

Nadal, golpeando una derecha en su estreno en Toronto. Jean-Yves Ahern Reuters

Cualquier rival es duro

"Ha sido un primer set muy duro. En el segundo he cogido ventaja al principio, pero me ha devuelto el break y al final ha sido muy importante recuperarlo", declaró Nadal, a lo que añadía que no hay rivales fáciles de batir: "Aquí todos los partidos son difíciles. Estamos hablando de un Masters 1.000. Cualquier rival es peligroso".

Necesidad de tener techo

"Está genial que lo hagan en los Grand Slam, por los fans y por el torneo. Aquí en los Masters 1.000, si lo tienes, bien. No creo que sea algo totalmente necesario. Si la Central no tiene techo, el torneo sigue estando bien", afirmaba el balear tras disputar el partido.

