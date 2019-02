Navratilova se opone a las tenistas transgénero: "Es insano, tramposo e injusto"

El mundo del tenis se ha quedado paralizado después de que una de las mayores combatientes de los prejuicios, Martina Navratilova, quien hizo pública su homosexualidad en 1981, se haya posicionado en contra de las tenistas transgénero.

En una opinión para The Times, la tenista escribió que debido a que es algo elegido por esas personas, permitirles competir contra las demás mujeres es: "insano, tramposo e injusto para mujeres que tienen que pasar a competir contra personas que, biológicamente, siguen siendo hombres".

La ganadora de 59 Grand Slam ya tuvo problemas con la campeona de ciclismo transgénero Rachel McKinnon, debido a un tweet de la tenista en la manifestaba su pensamiento contra las transexuales que competían en el circuito: "No se puede proclamar una mujer y así competir contra mujeres. Debe haber algunos estándares, y tener un pene y competir como mujer no se ajustaría a ese estándar".

La ciclista y médica contestó a Navratilkova por la red social con otro mensaje: "Los genitales son irrelevantes para el rendimiento deportivo. Totalmente irrelevante. La diferencia entre una mujer trans con un pene... y una mujer trans sin un pene no es nada. Por lo tanto, centrarse en los genitales es transfóbico".

Martina Navratilova posa con un trofeo de Wimbledon.

Navratilkova no entra en razón con la transexualidad

La tenista se disculpó y borró el tweet, sin embargo, después de investigar, ha vuelto a la carga: "Prometí guardar silencio hasta que investigara más. Lo hice y mis opiniones se han fortalecido. Para ser básico: un hombre decide que es mujer, toma hormonas si lo requiere la organización deportiva, gana todo lo que esté a la vista y tal vez gane una pequeña fortuna, y luego invierte su decisión y vuelve a hacer bebés si él así lo desea. Es una locura y es una trampa. Estoy feliz de dirigirme a una mujer transgénero en la forma que prefiera, pero no me gustaría competir contra ella. No sería justo".

Este nuevo comentario ha vuelto a tener la reacción de McKinnon, quien se ha convertido en la portavoz de este colectivo en el deporte, asegurando que Navratilkova debería seguir los pasos del COI desde 2003, cuando dio la bienvenida a los deportistas transgénero.

La portera de Hockey Athena Del Rosario se mostró mucho más crítica con la tenista: "Oh, Dios mío, ella cree que soy una tramposa sin siquiera saber una mierda sobre mí. Qué perdedora. Como atleta que se llama tramposo es lo peor. Martina, eres basura".

[Más información en: Valentina Berr firma por el Terrasa: será la segunda futbolista trans de España]