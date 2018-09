Rafa Nadal, con España en la Copa Davis

Las molestias de Nadal durante el US Open. JOHN G. MABANGLO Agencia EFE

España necesita del apoyo de todos y Rafa Nadal es consciente de ello. Después de que Carreño perdiera su partido ante Paire, el mallorquín brindó su apoyo a Roberto Bautista: "Vamos Rober", escribió el tenista balear en Instagram.

Nadal no ha podido estar en Francia junto a sus compañeros para disputar las semifinales de la Copa Davis ante Francia. Sin duda, una baja muy sensible para España. Rafa Nadal tuvo que retirarse de las semifinales del US Open ante Del Potro. Su baja en el combinado nacional la ha cubierto Sergi Bruguera con Albert Ramos.

España también ha sufrido la lesión de Pablo Carreño en el primer encuentro ante Paire. Sin opciones de jugar el domingo, será Albert Ramos, o Feliciano López, el encargado de cubrir su baja. Desde la distancia, tal y como han reflejado sus redes sociales, Rafa Nadal apoyará a cualquiera de ellos.