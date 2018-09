España deberá remontar ante Francia sin Pablo Carreño

Pablo Carreño se rompió en el primer partido de la semifinal de Copa Davis en Francia. El gijonés, que venía de retirarse del US Open por sobrecarga en el aductor izquierdo, no pudo plantar cara a Benoit Paire por falta de movilidad.

"Se le ha ido cargando la zona poco a poco, a mediados del segundo set. Llevaba diez días bien, sin molestias y se había entrenado sin problema durante la semana. No había ninguna señal de alarma. Vamos a esperar 24 horas y veremos si hacemos alguna prueba o no", ha explicado el doctor Ángel Ruiz Cotorro.

Pese a estas palabras, el propio Carreño se ha autodescartado para el siguiente partido: "Seguramente, si no se ha recuperado en semana y media, será difícil en un día... Es el mismo problema que en el US Open. Al principio del segundo set me comenzó a molestar y también me vine más abajo anímicamente. Luego, no podía jugar. Había estado entrenando muy bien. Era un riesgo que podía ocurrir, pero ocurrió demasiado pronto".

Albert Ramos o Feliciano López como recambios

Carreño está, pues, descartado para un posible cuarto punto el domingo. Albert Ramos, que fue repescado por la baja de Rafa Nadal, podría tener una oportunidad. Otra opción sería dar entrada a Feliciano López, especialista en pistas rápidas.