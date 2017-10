Bruguera y Medina ponen en marcha el sueño de la capitanía

El miércoles a mediodía, Sergi Bruguera y Anabel Medina fueron presentados oficialmente como nuevos capitanes de Copa Davis y Copa Federación en la sede del Consejo Superior de Deportes. Acompañados por Miguel Díaz (presidente de la federación) y José Ramón Lete (secretario de Estado para el Deporte), los nuevos seleccionadores tomaron posesión del cargo, de dos años de duración, y empezaron a construir su camino en el banquillo de La Armada.

“Queremos agradecerles haber podido llegar a un acuerdo con nosotros”, se arrancó Díaz, el máximo mandatorio del organismo rector del tenis español. “Nuestras condiciones eran bastante peores que las que podían obtener por otro sitio, así que les agradecemos de corazón que hayan aceptado”, insistió el presidente, poniendo la diana en el tema económico. “Estamos muy ilusionados porque después de mucho tiempo el próximo año jugaremos la primera eliminatoria de Davis en casa”.

“Es un día importante para nosotros afrontar el reto de la capitanía”, le siguió Medina. “Puede parecer un tópico, pero para mí es un sueño estar hoy aquí. Es impresionante ser la capitana del equipo de Copa Federación e intentar llegar lo más alto posible. Cuando Javier Soler me llamó para ofrecerme el puesto no tuve ninguna duda. He estado entrenando a Ostapenko esta temporada y cambiar de trabajo siempre es una decisión difícil, pero en mi caso no tuve ninguna duda. Estoy aquí para luchar por lo máximo”, cerró la valenciana.

“Para mí es un orgullo ser seleccionador español”, coincidió Bruguera. “He jugado mucho, he tenido victorias muy buenas, pero siempre me habían quedado dos cosas: ganar el Godó y la Copa Davis. Me encantaría poder ganarla siendo capitán de Copa Davis. Espero tener la oportunidad de lograrlo”.