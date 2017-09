La carta de Serena: entre la declaración de amor a su madre y el ajuste de cuentas

Particularmente hábil y feroz durante un partido de tenis, Serena Williams también puede atacar con la palabra para expresar sus sentimientos. Dieciocho días después del nacimiento de su pequeña, llamada Alexis Olympia Ohanian Jr., la antigua número uno ha publicado una agresivo carta en redes sociales contra aquellos que la han criticado o dudado de ella, aunque también ha sabido expresar sus esperanzas de futuro para su nuevo bebé en una carta conmovedora dirigida a su madre, Oracene Price.

"Querida mamá. Eres una de las mujeres más fuertes que conozco. Yo estaba mirando a mi hija (OMG, sí, tengo una hija) y tiene mis brazos y mis piernas!".

Serena con su madre Oracene y su hermana Venus Reusters

Publicado enteramente en la plataforma Reddit, fundado por su compañero Alexis Ohanian, la americana elogia su madre como su único ejemplo de vida: "Gracias por ser el modelo que necesitaba para soportar todas las dificultades que ahora considero como desafíos - los que disfruto."

En el mismo mensaje, la campeona de 35 años aprovecha la oportunidad para responder a sus críticos y poner fin a los estereotipos difundidos contra ella: "Me han llamado hombre porque aparecí fuerte. Se ha dicho que uso drogas (no, siempre he tenido demasiada integridad para comportarme de manera deshonesta para obtener una ventaja). Se ha dicho que no pertenezco al deporte femenino -que pertenezco al masculino- porque me veo más fuerte que muchas otras mujeres. (no, sólo trabajo duro y nací con este cuerpo y estoy orgullosa de eso)".

Serena conquistó su vigésimotercer título de Grand Slam en el último Abierto de Australia mientras estaba embarazada de cinco meses. Y espera dar el mismo ejemplo a su hija: "Estoy orgullosa de poder mostrarles cómo son algunas mujeres", dice.

Mas que otra cosa, Serena Williams tiene la intención de volver a las pistas. Su regreso al circuito femenino de la WTA está previsto para enero de 2018, como explicó durante una entrevista concedida a la revista Vogue en agosto: "Pensé que me detendría cuando tuviera hijos, pero no. volveré, eso es seguro ".