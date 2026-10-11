Madrid Corre en Español reúne a cerca de 5.000 corredores en la gran fiesta deportiva de la Hispanidad

El evento combinó música, gastronomía mexicana y un recorrido por el corazón de la capital, coronando a Alejandro Jiménez y a la canadiense Branna MacDougall en su edición inaugural.

El idioma que nos une también nos hace correr juntos. Así nació Madrid Corre en Español, la primera carrera de la Hispanidad, que en la mañana de hoy ha celebrado con deporte, música y gastronomía su primera edición, convirtiendo Madrid en escenario de una auténtica fiesta del mundo hispanohablante.

Cerca de 5.000 participantes en total se han unido a esta experiencia única de convivencia y celebración, como parte del programa de actividades de Comunidad de Madrid con motivo de Hispanidad 2026. Porque el deporte puede ser un puente entre culturas, entre continentes.

A las 10:00 horas arrancaba Madrid Corre en Español con el pistoletazo de salida de Mariano de Paco, Consejero de Cultura, Turismo y Deporte, que se puso de corto para vivir el estreno de esta carrera. «Ha sido una experiencia fascinante. Esto es lo que queremos transmitir con la Hispanidad, esa unión, esa concordia entre la gente por las calles de Madrid, por todo su Patrimonio. Todos corriendo en español, ese idioma que nos une, que aúna una forma de ver la vida, en la que está la cultura, turismo y deporte», dijo Mariano de Paco al llegar a meta.

Participantes de la carrera Cedida

Con salida y llegada en Puente del Rey, Madrid Corre en Español propuso un recorrido espectacular por el corazón de la capital, con paso por lugares tan emblemáticos y poco habituales en carreras populares como Puente de Segovia, Príncipe Pío-Puerta de San Vicente, Parque del Oeste, Princesa, Plaza de España o Casa de Campo.

Los primeros en estrenar el palmarés de Madrid Corre en Español fueron todo un clásico de la Comunidad de Madrid, Alejandro Jiménez, subcampeón mundial de 50K (32:26), y la atleta canadiense Branna MacDougall (35:43), que disfrutó de la Hispanidad como turista y se llevó la victoria en Madrid Corre en Español.

Cada kilómetro sonó diferente

Diferentes acentos, mucho colorido y bailes para animar la carrera de los participantes. Diferentes shows en directo representaron la diversidad del mundo hispanohablante e impulsaron a los corredores en estos 10 kilómetros únicos. Tinkus Tiataco USA Filial Madrid (Bolivia), Nativos de Macondo (Colombia), Roberto y su ballet folclórico (Perú), Danzas Raíces de Chile (Chile), Muana Sinepi (Guinea Ecuatorial) y Ballet Folclórico Raíces y Sentimiento Ecuatoriano (Ecuador) contribuyeron a que cada kilómetro tuviera ese carácter de celebración. Que respirara Hispanidad.

Transcurso de la carrera Madrid corre en Español Cedida

«Madrid Corre en Español va a convertirse en un clásico de la Hispanidad. Juntos, madrileños y todas las personas que vienen de fuera a disfrutar del extenso programa cultural de Hispanidad de la Comunidad de Madrid, van a encontrar en Madrid Corre en Español una forma de vivir Madrid y todo su Patrimonio cultural a través del deporte», declaró Luis Prieto, CEO y fundador de MadBlue, organizadores de Madrid Corre en Español.

En meta, siguió la fiesta con Agave y Maíz Festival Mexicano, donde, tras el avituallamiento, los corredores pudieron reponer fuerzas tomando tacos de diez cocinas distinguidas con el Sello Copil, la máxima distinción a la auténtica gastronomía mexicana en España, que otorgan la Fundación Casa de México en España y la Academia Mexicana de Gastronomía.

Agave y Maíz Festival Mexicano estará abierto hasta mañana lunes a las 18:00 horas, y la entrada es gratuita. Un rinconcito de México en el corazón de Madrid, donde, además de probar la mejor gastronomía mexicana de la capital, se podrá disfrutar de conciertos y vivir la cultura mexicana.

Zapopan, Ciudad Invitada y primera sede internacional

De la mano de Zapopan, Jalisco, Ciudad Invitada de esta primera edición, llegaron las carreras infantiles gratuitas, que permitieron a los más pequeños formar parte de esta celebración sin fronteras y disfrutar de una experiencia deportiva en familia.

En 2027, Zapopan ostentará el reconocimiento de Capital Americana del Deporte, otorgado por ACES, y está previsto que se convierta en la primera sede internacional de Madrid Corre en Español, como parte de su amplia programación de actividades deportivas. Madrid y Zapopan comparten, además, una fecha especialmente significativa: el 12 de octubre. Ese día se celebra la Romería de la Virgen de Zapopan, una tradición inscrita desde 2018 en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO.

«Cada fin de semana tenemos competiciones deportivas, un puente de unión evidente entre Zapopan y Madrid. Por eso, para nosotros es un orgullo formar parte de Madrid Corre en Español, especialmente impulsando las carreras infantiles. Zapopan es conocida como la ciudad de las niñas y de los niños, y promover el deporte entre los pequeños de la casa en esta carrera ha sido muy especial, muy ligado a nuestro espíritu», destacó Bibiana Tenorio Orozco, directora de Turismo y Centro Histórico de Zapopan, Ciudad Invitada de Madrid Corre en Español, quien también invitó a los participantes a vivir la carrera en Zapopan en 2027.

El Mundo Corre en Español a través de la prueba virtual

Este movimiento global alcanza los 21 países que comparten el español como idioma a través de la carrera virtual gratuita El Mundo Corre en Español. A través de la app oficial para dispositivos iOS y Android, o con aplicaciones deportivas como Strava, Polar o Garmin, corredores de todo el mundo tienen todo el domingo 11 de octubre para completar los 10 kilómetros. Sin límites geográficos, unidos por la Hispanidad.

CLASIFICACIONES MADRID CORRE EN ESPAÑOL

10K MASCULINO ABSOLUTO

1.Alejandro Jiménez (32:26)

2.José Carlos Morán (34:10)

3.Juan Luis Cordero (34:50)

10K FEMENINO ABSOLUTO

1.Branna MacDougall (35:43)

2.Azucena Díaz (36:50)

3.Francisca Almirón (40:29)

Todas las clasificaciones en www.madridcorreenespanol.es