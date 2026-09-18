Madrid Corre en Español calienta motores a un mes de su primera edición

Madrid Corre en Español va calentando motores. Queda menos de un mes para que la capital se convierta en una gran fiesta del deporte y la gastronomía, con todos los acentos unidos en un mismo idioma y una misma carrera.

En su primera edición, Madrid Corre en Español llevará todo el colorido, la felicidad y la diversidad de la comunidad hispanohablante a las calles de Madrid. Con salida y llegada en la explanada del Puente del Rey, en pleno Madrid Río, estos 10 kilómetros serán un viaje musical y folklórico por toda la riqueza cultural que une a los 22 países que comparten el español como idioma.

Bailes, música en vivo y muchas sorpresas más en 10 kilómetros divertidos y atractivos que recorrerán Avenida de Valladolid, Paseo de Camoens, Calle Princesa, Plaza de España, Cuesta de San Vicente, Paseo de Extremadura o el entorno del lago de Casa de Campo.

La celebración no concluye al llegar a la meta. En la vuelta a la explanada del Puente del Rey, los corredores recogerán su avituallamiento y podrán visitar Agave y Maíz Festival Mexicano. Con acceso gratuito, los participantes podrán reponer fuerzas degustando tacos y otras propuestas gastronómicas mexicanas. Todo 100% mexicano.

Las inscripciones están disponibles en www.madridcorreenespanol.es al precio de 14 euros hasta el 27 de septiembre. Una oportunidad especial para conseguir el dorsal a precio reducido para la que promete ser una de las pruebas más coloridas y divertidas de Madrid.

Madrid Corre en Español forma parte de los actos de Hispanidad 2026, con los que la Comunidad de Madrid quiere convertirse en puente entre continentes y capital mundial de la comunidad hispanohablante, con más de 600 millones de personas unidas por un idioma.

Agave y Maíz Festival Mexicano

Del 9 al 12 de octubre, Agave y Maíz Festival Mexicano, el mayor festival de cocina y cultura mexicana llega a Madrid. Casetas, barras, música y cultura mexicana, en un espacio para sentir la magia de México en un idílico entorno en Madrid.

Además, durante el festival, los mejores restaurantes mexicanos de la capital librarán un duelo para dirimir el mejor taco, el mejor bocadillo y el mejor cóctel de Madrid. Todo avalado por el prestigioso Sello Copil. Estos manjares en concurso podrán probarse durante estos días en Agave y Maíz Festival Mexicano. La entrada al recinto es gratuita y no necesita pre-reserva.

El movimiento global de Madrid Corre en Español está impulsado por Comunidad de Madrid junto con Yo Amo Zapopan, Fundación Casa de México en España, Sello Copil, L´Oreal, Electrolit, Mission Food y El Español. Si eres suscriptor de EL ESPAÑOL, podrás conseguir tu dorsal participando en la promoción de Zona Ñ, ¡apúntate y participa!

MADRID CORRE EN ESPAÑOL

Fecha: 11 de octubre.

Lugar: Explanada del Puente del Rey (Madrid Río).

Hora: 10:00 horas.

Inscripciones: 14 euros hasta el 27 de septiembre; 16 euros a partir de esa fecha y hasta agotar dorsales

Información: www.madridcorreenespañol.es