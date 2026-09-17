Ilia Topuria está de vuelta: "Me aseguraré la próxima vez de que revisen los guantes de Gaethje para que no ponga nada raro"

Ilia Topuria saluda al público durante el pesaje del UFC Freedom 250 en The Ellipse. Reuters Reuters

Ilia Topuria anunció este miércoles su regreso a la actividad tras completar las últimas pruebas médicas y aprovechó el mensaje para lanzar una dura advertencia a Justin Gaethje.

El hispanogeorgiano, alejado de la competición durante los últimos meses, confirmó en X que ha superado la revisión definitiva y apuntó directamente al estadounidense al referirse a un posible nuevo enfrentamiento.

"Últimas pruebas médicas realizadas. He vuelto", escribió Topuria en una publicación que rápidamente provocó reacciones en el entorno de las artes marciales mixtas.

El luchador acompañó su anuncio con un mensaje dirigido a quienes habían puesto en duda su recuperación y a quienes le habían dado por terminado después de su derrota ante Gaethje.

"A todos los payasos que han estado hablando mierda y dándome por acabado todo este tiempo, aquí estoy. Ahora veamos quién tiene cojones", añadió el excampeón, que cerró su mensaje agradeciendo el respaldo recibido durante su período de recuperación.

La parte más controvertida de la publicación llegó en su referencia a Gaethje. Topuria sugirió que, si vuelve a medirse al estadounidense, quiere extremar las precauciones alrededor del material utilizado por su rival.

"La próxima vez me aseguraré de que revisen los guantes de Justin para que no ponga nada raro", señaló.

Ilia Topuria, ensangrentado, durante su pelea contra Justin Gaethje. Reuters

La frase ha generado debate por la insinuación que contiene, aunque Topuria no expuso en el tuit ninguna prueba concreta que sustentara esa sospecha.

El comentario se interpreta como un nuevo capítulo en la rivalidad entre ambos peleadores, marcada por el cruce de declaraciones posterior a su combate y por la intención del español de volver a situarse entre los nombres principales de la división.

Topuria no confirmó una fecha para su siguiente pelea ni reveló cuál será su rival cuando vuelva al octágono. Su prioridad inmediata pasa por recuperar el ritmo de entrenamientos y ultimar la preparación física después de recibir el visto bueno médico.

El anuncio, no obstante, sirve para despejar las dudas sobre su estado y para reactivar las expectativas alrededor de su regreso a la UFC.

El luchador había permanecido en silencio desde el combate frente a Gaethje, una ausencia que alimentó las especulaciones sobre su futuro.

Durante ese tiempo, el entorno de Topuria trasladó que el proceso de recuperación requería prudencia, mientras el propio deportista mantuvo un perfil más discreto en sus redes sociales.

Su vuelta pública no ha sido, sin embargo, contenida. Lejos de limitarse a confirmar que está disponible para competir, Topuria escogió un tono desafiante y señaló a uno de los principales nombres de su categoría.

La respuesta de Gaethje

Gaethje no tardó en responder a las palabras de Topuria y el intercambio elevó todavía más la temperatura de una posible reedición del combate. "Han pasado 94 días y lo mejor que se te ha ocurrido es una excusa barata. Tan terrible como tu última actuación. Hazlo mejor, chico", escribió en X.

La publicación del hispanogeorgiano deja, por tanto, dos certezas: considera cerrada su recuperación médica y regresa dispuesto a recuperar protagonismo.

Falta por conocer cuándo volverá a competir y si la UFC optará por emparejarle de nuevo con Gaethje, pero Topuria ya ha dejado claro que no piensa regresar en silencio.