La Velada del Año 6 de Ibai Llanos en Sevilla: horario, combates, actuaciones y dónde ver en directo

Velada del Año 6 - Combates, actuaciones y horario.jpg -

Hoy, sábado 25 de julio de 2026, se celebra la Velada del Año 6. Ibai Llanos regresa con el macro evento de boxeo más famoso de internet.

Llanos reunirá, una vez más, a algunos de los rostros más conocidos de la comunidad hispanohablante en la red con La Cartuja de Sevilla como sede elegida.

El evento buscará romper el récord de los 9,33 millones de dispositivos conectados al mismo tiempo en Twitch que se alcanzó en la edición pasada. Además, como novedad, Ibai lo emitirá también a través de su cuenta de YouTube y TikTok.

Horario de la Velada del Año 6

La Velada del Año 6 se celebra este sábado 25 de julio en el Estadio La Cartuja de Sevilla. La emisión en directo arranca a las 19:00 horas (hora peninsular española) con la previa y la alfombra roja. El primer combate arrancará en torno a las 19:45 horas.

El evento se prolongará durante más de siete horas, estando previsto el último combate (TheGrefg vs. IlloJuan) para la 1:30 de la madrugada y el cierre definitivo sobre las 2:00 horas.

Ibai Llanos vuelve con La Velada del Año 6. EP

Orden de los combates de la Velada del Año 6

Ibai Llanos apuesta por un evento más grande que sus ediciones pasadas. El streamer ha organizado hasta 10 combates reuniendo a cantantes, influencers y periodistas.

El plato fuerte de la noche será el combate entre TheGrefg e IlloJuan, dos de los streamers más grandes de España y el mundo hispanohablante.

Fabiana Sevillano vs. La Parce

Clersss vs. Natalia MX

Edu Aguirre vs. Gastón Edul

Marta Díaz vs. Tatiana Kaer

ByViruzz vs. Gero Arias

Alondrissa vs. Angie Velasco

Lit Killah vs. Kidd Keo

Samy Rivers vs. RoRo

YoSoyPlex vs. Fernanfloo

TheGrefg vs. IlloJuan

IlloJuan vs Grefg será el Main Event de la Velada del Año 6. -

Actuaciones de la Velada del Año 6

Ibai Llanos amenizará la Velada del Año 6 con una serie de actuaciones confirmadas que incluye 5 shows principales:

Anuel AA

Bad Gyal

Yandel

Juanes

Lucho RK & La Pantera

Además, Ibai ha adelantado que habrá invitados sorpresa y artistas adicionales que acompañarán a algunos boxeadores en su entrada al cuadrilátero. De hecho, en la edición pasada aparecieron artistas por sorpresa como Saiko o India Martínez.

Eso sí, está confirmado que, pese al deseo de muchos, Bad Bunny no estará en La Velada del Año 6. La esperada actuación del Conejo Malo tendrá que esperar a otra edición.

Los artistas de la Velada del Año 6 -

Dónde ver la Velada del Año 6 en directo

La Velada del Año 6 se puede ver de forma totalmente gratuita y sin restricciones a través de plataformas y canales oficiales de Ibai Llanos.

A diferencia de otras ediciones, en esta ocasión Ibai lo emitirá a través de Twitch, YouTube y TikTok Live. De ese modo, se podrá seguir en directo desde cualquier dispositivo con acceso a internet: Smart TV, ordenadores, móviles o, incluso, tabletas.