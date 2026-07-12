El regreso de Conor McGregor en la UFC acaba en pesadilla: pierde ante Holloway tras sufrir una lesión a los 3 segundos

El peleador irlandés, que volvió tras cinco años sin pelear, apenas duró un minuto en la jaula tras dañarse la rodilla derecha.

El regreso de Conor McGregor a la UFC terminó en pesadilla: el irlandés cayó ante Max Holloway por nocaut técnico en el primer asalto, tras sufrir una lesión de rodilla apenas tres segundos después de iniciarse la pelea en UFC 329.

La combinación de un arranque explosivo, un apoyo defectuoso y la falta de rodaje competitiva convirtió la noche que debía marcar su vuelta al máximo nivel en otra escena amarga para su carrera.

McGregor volvía al octágono cinco años después de su última pelea, marcada por la fractura de pierna que sufrió frente a Dustin Poirier y que lo dejó fuera de la competición desde 2021.

El regreso más agrio que se podía esperar para McGregor.



'The Notorious' se lesiona a las primeras de cambio en la que es la que es la escena más decepcionante para todos los fans de la UFC#UFC329 | #UFCHBOMax pic.twitter.com/OV5ngqQZzY — Eurosport.es (@Eurosport_ES) July 12, 2026

Durante la previa, el excampeón irlandés había reconocido que aquel periodo le obligó a hacer "mucho trabajo interno" para superar el trauma físico y mental de la lesión que frenó su ascenso y puso en duda su continuidad.

Su duelo con Holloway en Las Vegas, casi trece años después del primer enfrentamiento entre ambos, se presentaba como una revancha con aroma a último gran acto, con el hawaiano en plena forma y McGregor intentando reabrir la puerta de la élite.

El combate principal de UFC 329 apenas tuvo tiempo de asentarse antes de torcerse de forma dramática para McGregor.

En los primeros segundos, el irlandés lanzó una patada con su pierna adelantada, pero el apoyo resultó defectuoso y la articulación de la rodilla se resintió al instante.

El saludo entre Conor McGregor y Max Holloway antes del inicio de su combate. UFC

Desde ese momento, su comportamiento en la jaula mostró una clara limitación: 'The Notorious' perdió estabilidad, dejó de tener una base sólida y se le vio incómodo, con un juego de pies muy inferior al que había sido una de sus señas de identidad.

Holloway leyó de inmediato la situación y cambió el tono del combate. En lugar de dejarse arrastrar por el caos del arranque, el hawaiano aumentó el volumen de golpes, probó la guardia de McGregor y comenzó a forzar intercambios en los que la falta de movilidad del irlandés era evidente.

McGregor intentó responder con alguna patada más y amagos de izquierda, pero sus desplazamientos laterales y sus habituales cambios de distancia habían desaparecido, dejando su defensa expuesta frente a un rival con ritmo, cardio y confianza.

La secuencia final llegó cuando Holloway encontró el hueco para conectar varias combinaciones limpias sobre un McGregor prácticamente estático en el suelo.

Con el irlandés ya sin capacidad para cubrirse ni esquivar de forma efectiva, el árbitro intervino y detuvo el combate, decretando el nocaut técnico en un asalto que apenas había superado el minuto de duración.

La rodilla dañada de McGregor, aún pendiente de un diagnóstico oficial, fue el símbolo cruel de una noche que debía ser de redención y acabó reabriendo el debate sobre su futuro en la UFC.

El eco de la derrota en UFC 329 va más allá del resultado deportivo. Para McGregor, supone enlazar otra vez su nombre con la palabra lesión y revivir recuerdos de aquella fractura de tibia y peroné que ya lo había apartado del octágono durante años.

Para Holloway, la pelea no deja mayor poso de elevar su récord de victorias y llevarse la bolsa de dinero como ganador. Para la UFC, en cambio, supone una de las mayores decepciones en su historia y el posible final, con el peor resultado posible, de la mayor de sus leyendas.