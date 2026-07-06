Lars Keunen conquista el Fred. Olsen Alps de La Gomera con una brillante exhibición final

Lars Keunen celebra la victoria en el Fred. Olsen Alps de la Gomera. Alps Tour Golf

El neerlandés se ha impuesto con autoridad en Tecina Golf tras cerrar el torneo con -17, mientras Eduard Rousaud firma el mejor resultado español compartiendo la segunda posición.

Lars Keunen se ha proclamado campeón del Fred. Olsen Alps de La Gomera 2026 después de completar una sobresaliente actuación durante las tres jornadas disputadas en Tecina Golf.

El jugador neerlandés firmó una última vuelta de 65 golpes (-6) para alcanzar un total de -17, imponiéndose con cuatro golpes de ventaja sobre sus más inmediatos perseguidores.

Keunen llegaba al último día como líder en solitario, pero con una clasificación extremadamente ajustada. Hasta una veintena de jugadores arrancaban la jornada separados por apenas cuatro golpes, lo que obligaba al neerlandés a mantener un alto nivel de juego desde el primer momento.

El campeón reconoció que afrontó la ronda decisiva con tranquilidad, aunque plenamente consciente de la igualdad existente en la clasificación.

"Empecé el día bastante relajado, desayunando con unas vistas increíbles al océano Atlántico desde el hotel. Había leído que unos 20 jugadores estaban separados por solo cuatro golpes, así que sabía que tenía que hacer una vuelta baja".

Pese a un inicio discreto, Keunen supo mantener la calma y aprovechar las oportunidades que le ofreció el recorrido.

"El comienzo fue correcto, aunque no espectacular. Hice un tripateo para par en el hoyo 3, pero como había empezado de forma parecida los dos primeros días no le di demasiada importancia. Sabía que todavía tenía margen para recuperarme".

Un torneo de autor

El neerlandés evitó prestar demasiada atención a los marcadores durante gran parte de la ronda, centrando todos sus esfuerzos en su propio juego.

"Intenté no mirar demasiado el livescoring al principio. Sobre el hoyo 12 vi cómo estaba la clasificación y comprobé que llevaba un golpe de ventaja, aunque todavía quedaban varias oportunidades de birdie por delante".

Keunen remató su actuación con tres birdies en los últimos cinco hoyos para terminar el torneo con autoridad y levantar el título en La Gomera.

"Al final estaba bastante relajado. Tener aquí a mi novia ha sido un gran apoyo. A veces puedo ser muy exigente conmigo mismo y ella me ayudó a mantener una actitud positiva durante toda la semana".

La mejor actuación nacional de la semana la firmó Eduard Rousaud, que compartió la segunda posición con un total de -13 tras completar vueltas de 69, 64 y 67 golpes.

"He empezado más relajado de lo que pensaba y he hecho un muy buen trabajo mental. Llevo tiempo sin sentir que tenía el juego para luchar por los torneos y ahora vuelvo a sentir que sí. La parte mental me está devolviendo a lo que creo que soy como jugador. Siento que tengo muchísimo potencial y creo mucho en mí".

El español también destacó su reacción en los últimos hoyos después de cometer dos bogeys consecutivos en el tramo final de la vuelta.

"Estoy muy orgulloso de cómo he terminado. He reaccionado muy bien después de los bogeys del 15 y el 16. En el 17 metí un gran putt y en el 18 me dije que podía hacerlo. Al final tuve mi recompensa. Más allá del resultado, me quedo con las sensaciones porque creo que estoy yendo por muy buen camino".

El jugador español terminó empatado con el francés Paul Margolis, el italiano Mattia Comotti y otro de los grandes protagonistas del torneo, Marco Florioli, consolidando una de las actuaciones más destacadas de la temporada para el golf español en el Alps Tour.

También brilló Víctor García Broto, que concluyó séptimo con -12, mientras que Alberto Domínguez, José Antonio Sintes y Alfonso Buendía finalizaron empatados en la decimotercera posición con -10.

Entre los nombres propios del torneo destacó igualmente el grancanario José Antonio Sintes, que concluyó como mejor jugador canario clasificado tras finalizar con -10.

Sintes volvió esta semana a competir en una prueba puntuable para el Ranking Mundial Amateur y respondió con una actuación muy sólida ante el público local.

Su espectacular segunda ronda de 64 golpes (-7), una de las mejores tarjetas de todo el campeonato, le permitió mantenerse durante toda la semana entre los aspirantes más destacados.

La edición 2026 del Fred. Olsen Alps de La Gomera volvió a ofrecer un gran espectáculo deportivo en Tecina Golf, reuniendo a algunos de los jugadores más destacados del Alps Tour y confirmando, una vez más, el papel del torneo como una de las citas de referencia del calendario.

Tras tres jornadas de gran nivel competitivo y una clasificación marcada por la igualdad hasta el último día, Lars Keunen inscribió su nombre en el palmarés del torneo gracias a una actuación sólida y consistente que le permitió levantar el trofeo en La Gomera.

El Fred. Olsen Alps de La Gomera cuenta con el apoyo del Gobierno de Canarias, Promotur Turismo de Canarias, el Cabildo Insular de La Gomera, la Federación Canaria de Golf, el Alps Tour y Kyocera. El promotor y organizador del torneo es JGolf.