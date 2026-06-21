Siempre Fuertes: el décimo aniversario del torneo memorial que une al balonmano madrileño

El balonmano madrileño volvió a reunirse este fin de semana con motivo de la celebración del décimo aniversario del torneo memorial 'Siempre Fuertes', una cita que volvió a reunir a numerosos equipos en una jornada marcada por la competición, la convivencia y sobre todo, el recuerdo.

La edición de este año contó con la participación de decenas de equipos procedentes de diferentes clubes de la Comunidad de Madrid, con representación en categorías que abarcaron desde prebenjamines hasta sénior, además de equipos femeninos y mixtos.

Todo ello ocurrió en el colegio Corazonistas, donde el balonmano tiene una fuerte presencia con equipos en prácticamente todas las categorías. Además, este año participó Corazonistas Vitoria, que no quiso perderse la cita y se desplazó a Madrid para vivir el torneo.

Pulseras de las ediciones del 'Siempre Fuertes'. Cedida

La organización volvió a ser uno de los puntos fuertes del memorial, con una coordinación continua entre entrenadores, voluntarios y responsables del colegio para asegurar el correcto desarrollo de los encuentros.

El carácter del evento es benéfico, y en él colabora la fundación 'Cris contra el cáncer'.

El cártel del torneo 'Siempre Fuertes'. Redes Sociales

A ello se sumó la implicación de numerosas empresas, que aportaron material, bebidas y otros recursos necesarios para el desarrollo del torneo, como es el caso de la UME que instaló lonas de sombra en las zonas comunes.

Durante la jornada se disputaron 125 encuentros distribuidos en varias pistas y franjas horarias, con cruces entre equipos como Leganés, Vallecas, Maravillas, Menesianos, SAFA o el programa de tecnificación y detección de talento de la Federación, entre otros.

El ambiente fue constante desde primera hora y se prolongó hasta la noche, con la ayuda de numerosos voluntarios que colaboraron para el correcto desarrollo del evento.

Aunque la competición fue protagonista, el resultado pasó a un segundo plano. La jornada estuvo marcada por la unión de todos los equipos en torno a una misma causa solidaria.

El momento cumbre

Uno de los momentos más emotivos llegó a mitad del torneo, cuando se proyectó un vídeo documental en el pabellón del colegio que explicaba el origen del evento.

La primera edición se celebró en memoria de Javier Pablo Ortega, una de las figuras pioneras del club en el ámbito femenino, que falleció a los 25 años tras una dura lucha contra el cáncer.

El vídeo provocó una fuerte reacción entre los presentes, con lágrimas, abrazos y aplausos en un ambiente de emoción y recuerdo colectivo que reforzó el espíritu del torneo.

El apoyo de celebridades

El torneo consiguió llegar a las celebridades del balonmano. El seleccionador español Jordi Ribera quiso mostrar su apoyo a través de las redes sociales.

Y no es el único, en anteriores ediciones varios jugadores se dejaron ver durante el día para mostrar su apoyo. Un ejemplo es Javier Hombrados, que llegó a decir: "Javier no está, pero su alma, su fuerza y su pasión por el balonmano sigue estando con nosotros. Y fue gracias a transmitir su fuerza".

Aunque no solo mundo del balonmano ha estado presente en alguna edición, Carlos Chaguaceda también dijo unas palabras en pasadas ediciones: "Hablar de valores y deporte es hablar de Javier Pablo Ortega, un joven deportista al que la leucemia le acortó su tiempo entre nosotros, mucho antes de que por ley de vida le correspondiera".

"Sin embargo, la dichosa enfermedad, que como otros tipos de cáncer es especialmente cruel entre niños y jóvenes, no pudo con sus ganas de vivir, con su alegría contagiosa y con su creencia en que en el deporte podemos encontrar los valores necesarios para mejorar el mundo", dijo.

Con este tipo de apoyos se consigue visibilidad y con ella la participación de más equipos que pueden ayudar con el fin benéfico.

Además del balonmano

Aunque el balonmano fue el eje principal, la jornada contó también con otras actividades solidarias destinadas a recaudar fondos.

Entre ellas, servicios de peluquería, fisioterapia y enfermería, una tienda solidaria donde primó el material deportivo, un bar y hasta un torneo de mus que reunió a participantes de todas las edades.

El equipo de fisioterapia durante el torneo 'Siempre Fuertes' Redes Sociales

Además durante todo el día se realizó inscripciones a donaciones de médula y el Equipo Médula del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid quiso agradecer la labor realizada: "Vuestra participación ha sido esencial para el éxito de nuestra labor".

"Gracias a su implicación, pudimos informar y sensibilizar a numerosas personas sobre la importancia de la donación de células madre sanguíneas. Este logro representa un paso significativo hacia la esperanza de salvar vidas", continuó.

Mensaje al torneo de Siempre Fuertes por sus donaciones de médula. Cedida

Además, este torneo sirve para muchos equipos para despedir la temporada, se vieron muchas despedidas y regalos que ponían punto y final a un año más de balonmano.

El memorial continúa consolidándose como una de las citas más esperadas del balonmano madrileño, manteniendo vivo su espíritu original y convirtiendo cada edición en un homenaje al deporte y a sus valores.