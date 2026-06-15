Ilia Topuria cede su trono en la Casa Blanca: pierde el título de la UFC y el invicto en una terrible batalla ante Gaethje

A veces el deporte escribe los guiones más crueles. Ilia Topuria llegó a la Casa Blanca como el mejor peleador libra por libra del planeta, invicto, bicampeón y con la aureola de indestructible que le habían ido cosiendo tres victorias consecutivas sobre leyendas absolutas. [Así vivimos el combate entre Topuria y Gaethje en la Casa Blanca]

'El Matador' se fue sin cinturón, sin invicto (17 victorias - 1 derrota) y con el rostro destrozado por el puño más duro de la división ligera, el del estadounidense Justin Gaethje.

Fue una batalla brutal que acabó por la decisión de Aleksandre, el hermano mayor de Ilia, de no seguir con la pelea tras el cuarto round. Con Donald Trump en primera fila y en una noche tan patriótica, el peleador americano venció y levantó el título.

SE ACABOOOOOÓ ‼️‼️



🏆 NUEVO CAMPEÓN 🏆@Justin_Gaethje 🇺🇸 se convierte en nuevo campeón indiscutido de las 155 libras 🫡#UFCWhiteHouse | Estamos en vivo por @PPlusDeportes | Presentado por @cryptocom @RamTrucks pic.twitter.com/sp2tOQbuTM — UFC Español (@UFCEspanol) June 15, 2026

La entrada al octágono ya presagió que esta noche era diferente. Topuria recorrió los pasillos de la residencia presidencial desde el mismísimo Despacho Oval, flanqueado por dos héroes militares americanos, mientras los acordes de 'La Canción del Mariachi' sonaban en directo.

Se asomó al Balcón Truman, miró el jardín sur repleto de 4.500 espectadores y bajó al césped a defender lo suyo. La imagen era grandiosa. El desenlace, en cambio, acabó siendo doloroso.

La velada ya arrancó tarde por culpa de la climatología, y la pelea estelar comenzó pasadas las 6:30 de la madrugada en España. Gaethje salió con una agresividad descomunal desde el primer segundo.

En el primer asalto le abrió un corte en el ojo a Topuria y le sometió a una presión que el hispano-georgiano apenas logró gestionar durante varios minutos. Solo en el último tramo del round 'El Matador' encontró su golpe y cerró el asalto con fuerza, aunque los jueces lo dieron para el americano.

Ilia Topuria caminando por los pasillos de la Casa Blanca antes de su pelea. Reuters

El segundo asalto fue una montaña rusa. Topuria siguió hacia delante a pesar de las heridas, conectó un golpe al hígado que dejó a Gaethje doblado y al borde de la lona, buscó la sumisión y estuvo a punto de cambiar la historia. Pero ambos llegaron al descanso al límite físico.

El tercero fue el principio del fin. Un derechazo limpio de Gaethje mandó a Topuria al suelo entre los ensordecedores cánticos de "USA, USA". El hispano-georgiano se levantó por orgullo y llegó al final del round, pero el médico estuvo a punto de detener la pelea: apenas podía abrir el ojo lesionado.

Topuria insistió en continuar, con preocupación en su esquina, y los árbitros le dieron la oportunidad. Con corazón, aguantó 'El Matador' un round más, pero al término del cuarto asalto su hermano mayor Aleksandre tomó la decisión de parar la pelea certificando, así, el fin de una era.

Justin Gaethje, que había prometido una guerra y la cumplió, alzó el cinturón unificado del peso ligero ante un Donald Trump entregado. El americano logró lo que nadie había conseguido antes: poner de rodillas al primer campeón español de la UFC.

Topuria abandona herido y derrotado el recinto situado en el jardín sur de la Casa Blanca. Reuters

Una velada para la Historia

La velada deparó muchas más emociones antes de que la trágica derrota de Topuria dejara un frío sentimiento a todos los aficionados españoles.

En el combate coestelar, Ciryl Gane truncó el sueño histórico de Alex Pereira, que aspiraba a convertirse en el primer peleador de la UFC en conquistar tres cinturones en tres categorías distintas. El francés detuvo al brasileño por TKO en el segundo asalto, a 1:27 del final, en uno de los resultados más sorprendentes de la velada.

Sean O'Malley también dejó su firma en los jardines presidenciales. 'Sugar' derribó dos veces a Aiemann Zahabi en cuestión de segundos dentro del segundo asalto y celebró su nocaut con un saludo militar, perfectamente acorde con el ambiente patriótico de una noche en Washington.

Imagen panorámica del octágono de la UFC en el jardín sur de la Casa Blanca. Reuters

La jornada, sin embargo, reservaba también su capítulo más oscuro. El peso pesado Josh Hokit, que ya había protagonizado incidentes durante la semana de peleas -llegó al pesaje en aparente estado de embriaguez y provocó a Topuria con insultos sobre su vida privada sin que nadie se lo pidiera-, noqueó a Derrick Lewis en el segundo asalto y a continuación tomó el micrófono de Joe Rogan para ofrecer un discurso delirante.

Tras regalar un colgante a Trump y compararse con Jesucristo, sentenció ante las cámaras: "Michelle Obama es un hombre". La frase, pronunciada en presencia de Melania Trump y ante miles de espectadores, desató una tormenta inmediata de condenas desde sectores demócratas y también de algunos republicanos.

Fue la mancha en una noche que, por lo demás, escribió su propio capítulo en los libros de historia del deporte mundial.