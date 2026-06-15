Un experto en ganar músculo avisa: "La mejor dieta para cualquier objetivo es la que está basada en vegetales integrales"

El mundo del fitness y la nutrición está frecuentemente plagado de mitos, modas pasajeras y desinformación. Para arrojar luz sobre cómo transformar realmente el físico y mejorar la salud a largo plazo, el culturista natural y reconocido divulgador Ángel7Real visitó el popular pódcast Tengo un Plan.

Durante su extensa intervención, el experto compartió sus conocimientos, respaldados tanto por la evidencia científica como por su propia experiencia, y resumió su filosofía de vida y entrenamiento en tres grandes consejos fundamentales.

En primer lugar, el experto desmontó la creencia popular de que para ganar músculo es necesario sufrir agónicamente, sudar en exceso o alcanzar una gran congestión en el gimnasio. La clave fisiológica de la hipertrofia reside en un concepto mucho más específico y menos aparatoso. "Lo que produce la ganancia de masa muscular es la tensión mecánica", aseguró de forma tajante durante la entrevista.

Esta tensión vital se logra cuando el músculo se somete a un esfuerzo importante que obliga a que el movimiento sea inevitablemente pausado: "Es una relación interna que se produce en nuestras fibras cuando hay una contracción lenta". Según explicó en el pódcast, realizar los ejercicios con una alta intencionalidad y acercarse al verdadero fallo muscular es el único camino avalado para estimular las fibras musculares.

El segundo consejo, que rompe radicalmente con las tendencias actuales de las redes sociales, se centra en la alimentación. Frente a modas como la dieta cetogénica o la dieta carnívora, que Ángel advierte que pueden restar décadas de vida por su alto contenido en grasas saturadas y colesterol, el experto defiende el inmenso poder de las plantas.

Tras 32 años consumiendo productos animales y siendo culturista, transformó sus hábitos tras analizar los estudios clínicos. "La mejor dieta no solo para salud sino para composición corporal para cualquier objetivo incluso de rendimiento deportivo es una dieta 100% basada en vegetales integrales", sentenció.

Argumenta que basar los platos en legumbres, verduras, frutas y tubérculos aporta una enorme saciedad por su gran volumen estomacal, haciendo que perder grasa sea un proceso saciante y saludable.

Finalmente, el tercer gran pilar que defiende el invitado es la profunda necesidad de abandonar las dietas restrictivas y la mentalidad de resultados a corto plazo. La inmensa mayoría fracasa al llegar a su peso ideal porque vuelve a sus viejas costumbres.

La verdadera transformación, recalca, requiere un cambio de identidad y de estilo de vida. "Tú vas a tener un físico cuando te conviertas en la persona que mantiene ese físico", advirtió el experto, recordando que de nada sirve bajar de peso unas semanas si no te conviertes en alguien que sostiene esos nuevos hábitos de manera permanente.

Para lograr esta adherencia sin sufrimiento, recomienda huir del cardio aburrido en máquinas y buscar la diversión. "Si quieres perder grasa practica un deporte", recomendó calurosamente, destacando que aumentar el movimiento diario jugando con amigos o disfrutando al aire libre es el factor más determinante para un cambio físico duradero.