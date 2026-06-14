Un experto en nutrición avisa: "Como lo que tus ancestros hubieran reconocido como comida"

El divulgador y experto en salud Marcos Vázquez, creador del conocido proyecto Fitness Revolucionario, visitó el podcast Tengo un Plan para compartir las claves de su filosofía de longevidad y bienestar.

Durante una extensa y profunda charla con los presentadores del espacio, Sergio y Juan, Vázquez diseccionó la "incoherencia evolutiva" que sufre nuestra sociedad actual, un desajuste entre lo que esperan nuestros genes y lo que realmente les ofrece el mundo moderno, y que es la raíz del rápido declive físico de la población.

La base de su propuesta nutricional es tan sencilla como contundente. Frente a la sobreinformación y las modas dietéticas, el experto lo resume en una regla de oro: "Come lo que tus ancestros hubieran reconocido como comida". Vázquez explica de forma muy gráfica que "si tú le llevas un dónut a un hombre de las cavernas", se lo comería porque le sabría muy rico, pero "no lo hubiera reconocido como comida".

Para él, la clave para vivir más y mejor no radica en obsesionarse con pequeños detalles, sino en asegurar que la mayor parte de nuestra dieta se base en materias primas naturales: "Para mí el hecho de comer alimentos mínimamente procesados y frescos es fundamental. Esa es la clave".

Pero la nutrición es solo una pieza del rompecabezas. En su intervención en Tengo un Plan, Vázquez alertó sobre el grave peligro del sedentarismo en los entornos laborales actuales. Frente a la parálisis, advierte que cualquier cantidad de movimiento suma: "Dar un paso es mejor que no dar ninguno", asegura.

Sin embargo, si hay un requisito físico innegociable para un envejecimiento saludable, es el trabajo muscular. "Para mí es que entrenes fuerza eso es fundamental [...] tener fuerza es entre comillas obligatorio", sentencia.

El descanso es otro de sus grandes caballos de batalla. Marcos Vázquez recomienda firmemente dormir una media de siete u ocho horas y, a ser posible, sincronizarnos con los ritmos circadianos naturales. Él mismo predica con el ejemplo: "Me levanto sin despertador un poco por inteligencia biológica", dejando que su cuerpo complete las fases de sueño sin interrupciones abruptas.

Además, durante la entrevista se dio un peso vital a la vida en comunidad, recordando que "las relaciones sociales son fundamentales no solo para nuestro estado de ánimo y nuestra felicidad sino también para nuestra mente", llegando a calificar la conexión humana genuina como "un lubricante neuronal muy interesante".

Finalmente, el experto no concibe una salud física plena sin una mente fuerte. Ante el estrés moderno y la constante exposición a las críticas, defendió el estoicismo. "Hay gente que describe el estoicismo como un sistema operativo mental como una forma de responder al mundo de cómo comportarnos y de cómo actuar", reflexionó.

En definitiva, el mensaje central de Marcos Vázquez en este destacado episodio de Tengo un Plan no es un llamado a vivir en las cavernas, sino a reconciliar nuestra biología prehistórica con la vida moderna. El objetivo final, tal y como él lo resume de manera brillante, es "morir joven pero lo más tarde posible".