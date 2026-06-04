Carolina Marín: "Mi madre se puso a llorar porque no quería que su niña de 14 años entrenara a 600 km de casa"

Detrás de cada medalla de oro, de cada título mundial y de la leyenda en la que se ha convertido Carolina Marín, se esconde una historia de sacrificio familiar y desarraigo temprano.

La jugadora de bádminton onubense, una de las deportistas más icónicas de la historia de España, ha echado la vista atrás para rememorar el momento más difícil de su vida: el día en que tuvo que abandonar su hogar.

Lo hizo durante una íntima entrevista en el marco de un foro sobre salud mental y deporte de élite, donde desveló el profundo impacto emocional que supuso su marcha al Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la capital.

La decisión no fue fácil para una adolescente que apenas empezaba a descubrir el mundo. Con solo 14 años, la oportunidad de trasladarse a la residencia Joaquín Blume de Madrid era un tren que no podía dejar pasar si quería profesionalizarse en un deporte que, por aquel entonces, era casi invisible en España.

"Mi madre se puso a llorar porque no quería que su niña de 14 años entrenara a 600 km de casa", confesó la campeona olímpica con una emotividad que conmovió al auditorio.

Carolina Marín posa con el oro en los Juegos Olímpicos. Reuters

Su madre, Toñi Martín, personificó el miedo natural de cualquier progenitor al ver volar a su hija a una edad tan temprana, una separación física que marcó un antes y un después en sus vidas.

La distancia entre Huelva y Madrid se convirtió en un abismo de soledad durante los primeros meses. Marín describió la dureza de la rutina en el CAR, donde compaginar los estudios académicos con entrenamientos de máxima exigencia bajo la estricta tutela de Fernando Rivas se hacía muy cuesta arriba sin el refugio de su familia.

"Hubo noches muy largas en las que lo único que necesitaba era un abrazo de mis padres", recordó la jugadora, evidenciando que el precio del éxito comenzó a pagarse mucho antes de colgarse las medallas.

Sin embargo, aquel sufrimiento inicial y las lágrimas compartidas a través del teléfono terminaron forjando el carácter competitivo y la indomable fortaleza mental de la atleta.

El tiempo, finalmente, terminó dando la razón a la valentía de aquella niña y a la generosidad de sus padres, quienes supieron anteponer los sueños de su hija a su propio dolor. Aquella dolorosa distancia de 600 kilómetros dio como fruto un palmarés irrepetible que cambió el rumbo del deporte español.

Hoy, consagrada como un referente absoluto de superación, Carolina Marín mira al pasado con una profunda gratitud hacia los suyos, consciente de que las lágrimas de incertidumbre de su madre se transformaron, con los años, en el orgullo más puro de ver a su pequeña conquistar la cima del mundo.