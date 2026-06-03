Leo Messi, premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026

Leo Messi ha sido distinguido con el premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, un reconocimiento que enlaza su incomparable palmarés con la dimensión simbólica que el galardón reserva a los grandes referentes del deporte mundial.

El fallo del jurado, hecho público en Oviedo, incorpora a Messi al elenco de figuras que han definido la historia reciente del deporte, desde Eliud Kipchoge hasta Carolina Marín o Serena Williams.

El Premio Princesa de Asturias de los Deportes distingue desde 1987 a personas o instituciones cuya vida y obra ejemplares hayan contribuido de forma extraordinaria al perfeccionamiento, promoción o difusión de la práctica deportiva, criterios que el rosarino cumple con holgura tras casi dos décadas en la élite.

A sus 38 años y ya en las filas del Inter Miami, Messi sigue ampliando un palmarés que no tiene parangón, con títulos y distinciones tanto colectivas como individuales que lo sitúan en la conversación permanente sobre el mejor futbolista de todos los tiempos.

El anuncio del premio le llega mientras se encuentra concentrado con la selección argentina en Kansas City, un contexto que subraya que su figura continúa ligada a la competición y al liderazgo dentro del vestuario albiceleste.

Leo Messi, con el Inter Miami de la MLS. Reuters

Más allá del impacto estrictamente futbolístico, el jurado del Princesa de los Deportes valora también el impacto internacional y la capacidad del galardonado para transmitir valores a la sociedad.

En el caso de Messi, esa influencia se proyecta en su rol como referente de varias generaciones, desde los niños que imitan sus regates hasta los profesionales que señalan su ética competitiva como modelo de conducta.

Huella en el fútbol español

El premio tiene además una lectura evidente desde España, donde Messi escribió una parte decisiva de su carrera durante más de una década y media en La Liga, convirtiendo al FC Barcelona en un equipo de época y transformando la percepción global del campeonato.

Su regreso ahora a la agenda mediática española a través de un galardón ligado a la Corona y a la Fundación Princesa de Asturias refuerza el vínculo sentimental que buena parte de la afición mantiene con su figura.

Messi sucede en el palmarés inmediato del premio a Serena Williams, reconocida por un "palmarés deportivo incuestionable" y por su defensa de la igualdad de género, y se suma así a una nómina que funciona como relato generacional del deporte contemporáneo.

La elección del argentino consolida la tendencia del jurado a distinguir figuras cuya grandeza trasciende la estadística para encarnar relatos de superación, resiliencia y universalidad.

La ceremonia de Oviedo

El Premio Princesa de Asturias de los Deportes se entregará el viernes 23 de octubre en el Teatro Campoamor, en una ceremonia que reúne a todos los premiados de las distintas categorías de la edición XLVI.

Si su agenda lo permite, la presencia de Messi en Oviedo convertiría la gala en uno de los grandes acontecimientos deportivos y mediáticos del año en España, reforzando la vocación de estos premios como puente entre la excelencia y la ciudadanía.