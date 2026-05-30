Miriam Salas, experta en actividad física: "Mucha gente se centra sólo en la parte cinética, en la fuerza y la velocidad"

En una reveladora entrevista concedida al canal de YouTube "Fit Generation", en el vídeo titulado "Doctora en Ejercicio Físico: 'Esta es la mejor rutina para reparar tu sistema nervioso'", la doctora en salud social y actividad física Miriam Salas ha desgranado las claves del entrenamiento enfocado a la rehabilitación neurológica.

Tras una década de trayectoria ligada al Hospital Nacional de Parapléjicos y motivada por su propia historia familiar, Salas propone un cambio de paradigma radical: alejar el foco de las métricas clásicas y centrarse en la funcionalidad real.

Durante esta profunda charla, la experta ha establecido los cinco consejos fundamentales que marcan la diferencia a la hora de devolver la calidad de vida a las personas con daños neuronales.

Habla de la condición cardiorrespiratoria como prioridad absoluta. Antes de buscar levantar grandes pesos, el objetivo primordial es asegurar que el paciente pueda soportar el esfuerzo que exigen las tareas domésticas. Acciones tan básicas como llevarse un vaso de agua a la boca pueden suponer un esfuerzo moderado o vigoroso para estas personas.

Por ello, ante la pregunta de cuál debe ser la meta principal, la doctora responde tajante: "lo principal es que tenga una mejora de la condición cardiorrespiratoria eso es lo esencial".

Trazar metas ancladas en la realidad es importante. Salas insiste en la necesidad imperiosa de conocer con exactitud el punto de partida funcional del paciente para evitar frustraciones. Aconseja huir de falsas promesas y construir la rutina sobre bases sólidas: "En primer lugar siendo realista no llegar a una persona y que le pongamos o que ponga unos retos que totalmente van a ser inciertos, no sabes si vas a llegar a ese objetivo o no tienes que ser real".

La reivindicación de la "belleza" cinemática surge como aspecto a destacar. Quizá uno de sus conceptos más rompedores sea la importancia que otorga a la limpieza del movimiento (cinemática) por encima de la fuerza bruta (cinética). "Mucha gente se centra solo en la parte cinética fuerza velocidad y la parte de cinemática se queda en el olvido", advierte.

Salas busca entrenar trayectorias sin desviaciones que demuestren que la señal nerviosa llega correctamente: "la suavidad en realidad es preciosa la suavidad yo no sé por qué nadie habla de ella pero es el cómo tu deficiente está siendo al realizar un movimiento".

Es importante el coraje para buscar la intensidad alta. Rompiendo el mito de que los pacientes neurológicos deben limitarse a terapias suaves, la experta defiende los estímulos intensos para forzar adaptaciones reales en el sistema nervioso simpático y parasimpático. "Si yo me tuviera que quedar con una variable sería la intensidad", confiesa.

Además, insta a perder el miedo al esfuerzo máximo: "Hay gente que se queda mucho en leve moderada y es como guow o sea no no puede ser tienes que vivenciar también cuál es tu intensidad vigorosa de manera por así decirlo que estés protegido de manera segura pero tienes que vivenciarlo".

Además, el predominio cotidiano de los empujes. Finalmente, al diseccionar la biomecánica del día a día (como agarrar el teléfono móvil o peinarse), Salas destaca la utilidad de los ejercicios de empuje frente a las tracciones.

"A mí me encantan los empujes eso sobre todo eh porque están cuando tú decepcionas diseccionas por así decirlo el movimiento te estás dando cuenta que los empujes tienen pues esa relevancia dentro de todas las actividades de la vida diaria", concluye.

A través de esta entrevista, la doctora Miriam Salas ha demostrado que trasladando la precisión del alto rendimiento paralímpico a las actividades más básicas, el entrenamiento físico se convierte en la mejor herramienta para devolver la dignidad y la autonomía a miles de pacientes.