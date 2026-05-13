Cantabria Labs presenta una nueva edición de 'objetivo cero melanoma 2026'

El laboratorio farmacéutico español ha puesto en marcha una nueva edición de Objetivo Cero Melanoma, su campaña educativa de concienciación y prevención del melanoma, una iniciativa con vocación social que desde hace años trabaja para acercar a la población información rigurosa y accesible sobre la salud de la piel y la importancia de la detección precoz.

La campaña se ha presentado hoy en una jornada de concienciación celebrada en Madrid, en la que han participado el embajador de Cantabria Labs Rafa Nadal; Juan Matji, presidente de Cantabria Labs; el Dr. Juanjo Lencina, dermatólogo y director médico de la compañía; la Dra. Natalia Jiménez, dermatóloga del Hospital Universitario Ramón y Cajal y la Dra. Lourdes Navarro, dermatóloga representante de la Fundación Piel Sana de la AEDV, entre otros profesionales de referencia en el ámbito de la salud.

Bajo el lema “Deja a Cero el Melanoma”, la iniciativa de Cantabria Labs refuerza su compromiso con la salud a través de la divulgación de herramientas de prevención que ayudan a detectar el melanoma de forma precoz, como es la regla ABCDE en la auto-revisión de lunares: Asimetría, Bordes irregulares, Color no homogéneo, Diámetro superior a 6 milímetros y Evolución o cambios en el aspecto del lunar.

Un gesto sencillo que puede marcar la diferencia en una enfermedad en la que el diagnóstico a tiempo resulta determinante.

Según datos del Observatorio Heliocare by Cantabria Labs, alrededor del 80 % de la población española no sabe identificar la regla ABCDE, y casi la mitad no se revisa los lunares de forma periódica. “Estos datos reflejan que todavía existe un importante margen de mejora en la concienciación y en la adopción de hábitos preventivos.

Como dermatólogos y como industria, tenemos la responsabilidad de contribuir activamente a cerrar esa brecha de conocimiento y, para ello, es fundamental que este tipo de mensajes lleguen a la población. Por eso, desde Cantabria Labs impulsamos iniciativas como Objetivo Cero Melanoma desde hace años.”, ha concluido el Dr. Juan José Andrés Lencina, dermatólogo y Director Médico de Cantabria Labs.

Por su parte, Rafa Nadal ha querido poner el acento en la importancia de la constancia y los hábitos de fotoprotección destacando que “Llevo muchos años aprendiendo, de la mano de Cantabria Labs, la importancia de proteger mi piel del sol.

Al principio no eres del todo consciente del daño que nos puede causar a largo plazo, pero con el tiempo entiendes que no se trata solo de protegerte del sol en momentos puntuales, sino de incorporar hábitos en tu día a día, no solo en verano o en días de playa. Cuidarse es una cuestión de constancia, de hábitos y también de responsabilidad. Yo ahora soy mucho más constante y combino fotoprotección tópica con oral, cuidándome por dentro y por fuera.”

La Dra. Natalia Jiménez, dermatóloga del Grupo Pedro Jaén, ha subrayado que “el melanoma puede pasar desapercibido si no prestamos atención a la piel de forma regular. Aunque disponemos de más información que nunca, sigue existiendo una diferencia importante entre lo que sabemos y lo que hacemos".

"La autoexploración es una herramienta sencilla, rápida y muy valiosa para detectar cambios en fases tempranas. La radiación ultravioleta es el principal factor de riesgo en el desarrollo del cáncer de piel, y ese daño es acumulativo. Iniciativas como esta ayudan a trasladar a la población un mensaje imprescindible: Revisar la piel, protegerla y consultar al dermatólogo ante cualquier duda no debe ser una excepción, sino parte de la rutina”, añadió.

La Fundación Piel Sana de la Academia Española de Dermatología y Venereología, que respalda institucionalmente la iniciativa, ha estado representada en la jornada por la Dra. Lourdes Navarro, que se ha centrado en explicar los diferentes tipos de cáncer de piel que existen y la importancia de la prevención: “El cáncer de piel es el tumor más frecuente, pero también uno de los más prevenibles si contamos con información adecuada y hábitos responsables. La concienciación sigue siendo clave para proteger la salud de nuestra piel"

"Desde la Fundación Piel Sana impulsamos y respaldamos iniciativas que, como esta de Cantabria Labs, contribuyen a acercar a la población mensajes rigurosos de prevención. Además, desarrollamos campañas propias complementarias, como Euromelanoma, que presentamos mañana la edición de este año. Todos los esfuerzos son necesarios si queremos reducir la incidencia del melanoma y favorecer un diagnóstico precoz", añadió

La campaña arranca en Madrid los días 12, 13 y 14 de mayo, con una primera parada delante del intercambiador de Nuevos Ministerios. Tras Madrid, el tour Cero Melanoma continuará su recorrido por Málaga en julio, Santander en septiembre y Mallorca en octubre, con acciones adaptadas a cada entorno y público.

En todas las paradas, Cantabria Labs contará con la participación de más de 40 dermatólogos para trasladar a la población la importancia de la autoexploración regular de lunares y la consulta al dermatólogo como herramientas fundamentales de prevención y detección precoz del melanoma.

El objetivo no es sustituir la consulta médica, sino desarrollar una acción educacional sobre la autoexploración de lunares con la regla ABCDE para empoderar a la población con información rigurosa sobre el cuidado de la piel.

Con #ObjetivoCeroMelanoma Cantabria Labs refuerza su posicionamiento como laboratorio farmacéutico español de referencia en dermatología, comprometido desde hace décadas con la salud, fiel a su propósito de mejorar la calidad de vida de las personas a través de iniciativas con impacto real en la sociedad y respaldadas por el conocimiento científico y la colaboración de profesionales sanitarios.

CANTABRIA LABS

Cantabria Labs es un laboratorio farmacéutico español con presencia en más de cien países, sede en España y filiales propias en Bélgica, China, Estados Unidos, Francia, Italia, Marruecos, Méjico, Polonia y Portugal. Innovación, emprendimiento y cercanía son los valores que representa mientras cumple con su misión de ofrecer a la sociedad productos para cuidar de lo importante: la salud.

La compañía fabrica la mayoría de su producción en su centro ecosostenible de La Concha, en Cantabria. Su manantial de aguas termales mineromedicinales permite, gracias a su innovador laboratorio del agua, crear energía renovable y sostenible, además de aprovecharse como ingrediente para algunas de sus líneas dermatológicas.

Cantabria Labs es reconocida por su rigor científico y la eficacia de sus productos, sean medicamentos, cosméticos o complementos alimenticios, lo que consigue gracias a su estrecha colaboración desde hace más de 30 años con entidades del ámbito de la salud y con médicos, farmacéuticos y otros profesionales sanitarios.

Fiel a su compromiso con la sociedad, Cantabria Labs contribuye también a mejorar la calidad de vida de las personas más vulnerables, como aquellas con discapacidad o en riesgo de exclusión social, a través de la Fundación Cantabria Labs y el Centro de Formación y Empleo José Antonio Matji.

Con más de mil empleados en el mundo, Cantabria Labs investiga, innova y desarrolla tratamientos y productos dermatológicos que previenen, cuidan y protegen la salud de las personas, con el objetivo último de mejorar su bienestar y que puedan así celebrar la vida (celebrate life).