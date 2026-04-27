La lucha por bajar de las dos horas en la maratón: el 'invento' de Kipchoge frente a la pureza del récord de Sawa

Sabastian Sawe, el primer hombre en bajar de las dos horas en maratón. REUTERS

"Me siento bien. Soy el primero en bajar de las dos horas, pero espero no ser el último". Aquellas fueron las palabras de Eliud Kipchoge cuando, en 2019, batió extraoficialmente el récord del mundo de maratón (1:59.40).

Sucedió en el experimento 'Ineos 1:59', una prueba creada ex profeso para ver al hombre correr los 42,195 kilómetros por debajo de la barrera de las dos horas.

Kipchoge consumó la gesta con éxito, pero aquella marca, comparada por lo histórico con la llegada del hombre a la luna, no tuvo validez oficial al estar rodeado de liebres y condiciones muy singulares.

🚀¡Qué auténtica barbaridad!



🇰🇪El keniano Sebastian Sawe se ha convertido en primer atleta en bajar de las 2 horas en el maratón estableciendo un récord del mundo estratosférico en Londres (1 hora 59 minutos y 30 segundos) pic.twitter.com/Dn1C7oAMjt — Teledeporte (@teledeporte) April 26, 2026

Este pasado domingo Sabastian Sawe hizo historia. En la maratón de Londres batió el récord del mundo y destrozó todos los registros. 1 hora, 59 minutos y 30 segundos. Lo nunca visto.

Esta vez con todas las de la ley. El récord más limpio de todos los tiempos, por las circunstancias dentro de la legalidad de la IAAF y por los más de 20 controles antidopaje superados en los dos últimos meses.

El récord que no valió

Vayamos por orden cronológico. Es cierto que en los libros de la historia del atletismo quedará para siempre el nombre de Sabastian Sawe escrito con letras de oro, pero siete años antes fue Kipchoge el primer hombre en bajar de las dos horas en la maratón.

Una proeza que levantó una gran polémica en su día. Un récord que, de hecho, a efectos legales no tiene validez ninguna. Es como si no existiera.

Pero lo que hizo Kipchoge fue real. El keniata fue el conejillo de indias en el experimento 'Ineos 1:59', una suerte de show repleto de publicidad donde se recrearon todas las condiciones favorables para realizar una marca histórica.

En las calles de Viena, Kipchoge completó los 42 kilómetros y 195 metros en 1 hora, 59 minutos y 40 segundos. Pero en aquello hubo cierta 'trampa'.

Al africano fue asistido por un equipo de 42 atletas, algunos de ellos plusmarquistas, que se fueron turnando para hacer de liebres.

Además, recibió asistencia en movimiento, algo que no está permitido por las reglas oficiales. En lugar de acercarse a puestos estáticos, Kipchoge bebió y comió mientras sus entrenadores le proporcionaban el alimento desde sus bicicletas.

Además, en aquel circuito cerrado un coche le fue marcando en todo momento el tiempo y el mejor camino a recorrer para pulir cada segundo en busca de la marca.

Kipchoge, por lo tanto, fue el primer humano en bajar de las dos horas, sí, pero ese récord fantasma por las condiciones nunca llegó a tener validez.

La marca 'de verdad'

"Cuando crucé la meta, vi el tiempo y me emocioné muchísimo". Esas fueron las emociones que invadieron el cuerpo de Sabastian Sawe, oficialmente, el primer hombre en correr la maratón en menos de dos horas.

En la maratón de Londres derribó una barrera simbólica para el ser humano. 1 hora, 59 minutos, 30 segundos. Incluso 10 segundos más rápido que la marca 'artificial' de Kipchoge, pero esta vez todo dentro del marco legal.

El keniata voló. Con la referencia de las liebres, completó la media maratón en 1 hora y 29 segundos, y ya en solitario, tan sólo con la pura competencia de sus rivales, el ritmo del tramo final fue infernal. Lo nunca visto.

Sawe cruza la línea de meta de la maratón de Londres con su nuevo récord. REUTERS

El mejor registro conocido hasta la fecha lo ostentaba su compatriota fallecido trágicamente Kelvin Kiptum. 2:00.35 que fueron destrozados por casi un minuto.

Un ritmo de 2 minutos y 49 por kilómetro tuvieron la culpa. Lo que para casi cualquier humano sería una cadencia de sprint total. Eso, durante 42 kilómetros.

Sawe, junto a su récord por debajo de las dos horas. REUTERS

A partir del kilómetro 30, Sawe y Kejelcha, el otro héroe que bajó de las dos horas y para su desgracia casi quedará en el anonimato, se marcharon en solitario.

Fue en ese momento cuando, con una brecha de varios segundos sobre Kiplimo y conscientes de que la victoria se decidiría entre ellos, el ritmo aumentó y empezó a ser real la posibilidad de bajar de las dos horas. A falta de un kilómetro, Sawe aceleró hacia la gloria.

El esfuerzo se premia

El empeño de Sabastian Sawe tiene una cara oculta, y tan sólo él sabe por lo que ha pasado para alcanzar la inmortalidad.

El keniata comenzó su andadura en el atletismo con distancias mucho más cortas y pasó sin pena ni gloria, así que decidió reinventarse hacia el gran fondo.

En 2023 se proclamó campeón del mundo de media maratón y en 2024 probó suerte por primera vez en la prueba grande. El 1 de diciembre de aquel año ganó en Valencia, donde iba a acudir como liebre, con 2:02:05.

Sawe cruza la línea de meta. REUTERS

En 2025, asombró al mundo al vencer en Londres (2:02:27) hace un año. También ganó en Berlín con 2:02:16.

Mientras tanto, se libraba otra gran batalla, la de la limpieza, la de la credulidad. Cerca de 20 controles antidopaje tuvo que pasar el africano en los dos meses previos a la maratón de Londres.

"El dopaje es un problema grave en mi país. Para combatirlo, debemos visibilizarlo y abordarlo", llegó a decir Sawe.

Con sus Adizero Adios Pro Evo 3 voló en el asfalto de Londres. Las primeras zapatillas que pesan menos de 100 gramos, como correr tan sólo con unos calcetines.

Carbono integrado, espuma ligera, cordones lo más integrados posible... Cualquier mínimo detalle era insuficiente. Adidas también es la gran vencedora de todo esto.

El ser humano ya ha demostrado que puede correr la emblemática distancia de la maratón en menos de dos horas. ¿Hasta dónde podrá llegar el hombre a partir de ahora?