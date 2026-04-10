Gazir, en busca de su cinturón definitivo de la Red Bull en Chile: "Vuelvo para cumplir lo que me queda pendiente"

Gazir se ha consolidado como una de las figuras más brillantes y respetadas del freestyle en España. Con una capacidad única para improvisar, un ingenio afilado y una puesta en escena cada vez más madura.

El asturiano ha sabido ganarse el reconocimiento del público y de la escena competitiva. Su crecimiento en los últimos años ha sido constante, convirtiéndose en un nombre imprescindible dentro del circuito. Ahora, con su participación en la batalla de Red Bull de este sábado, vuelve a situarse en el centro de todas las miradas.

Y es que en la anterior edición el asturiano llegó a la final contra Chuty, que salió vencedor pero, posteriormente se conoció un error de los jueces que provocó dar como campeón a los dos. Una decisión que no gustó a ninguno y que hizo que Gazir rechazase el título.

En este contexto, EL ESPAÑOL ha podido charlar con él para conocer cómo afronta este nuevo reto, qué sensaciones tiene antes de subir al escenario y cómo está viviendo esta etapa clave de su carrera dentro del freestyle.

Su mentalidad competitiva y su constante evolución le convierten en un aspirante firme a ganar cada evento en el que participa. En esta entrevista, el freestyler también reflexiona sobre su trayectoria y la presión que tiene en los campeonatos a los que va.

Gazir durante una batalla. Red Bull Content Pool

P.- ¿Cómo enfocas mentalmente esta final, teniendo en cuenta la presión de ser uno de los campeones? ¿A qué Gazir podemos esperar?

R.- Pues bueno, no noto una presión diferente a otras finales, e incluso puedo tener menos que otras veces. Siento que cada vez tengo menos que demostrar, tanto al mundo como a mí mismo, pero las mismas ganas de hacerlo, entonces creo que os podéis esperar una versión de Gazir tan concentrada como siempre en la Final pero con un punto más de disfrute.

Voy a intentar ir mentalizado en eso, porque creo que es lo que me hace falta para terminar de explotar todo ahí. Tengo más ganas que presión.

P.-Tras toda la polémica que hubo después de la final con Chuty, ¿Qué te motiva ahora a volver al mismo escenario?

R.- Que ha sido mi sueño y mi objetivo desde que yo empecé en las batallas, ser campeón internacional de Red Bull Batalla. Todavía no lo he conseguido, por eso vuelvo, a cumplir lo que me queda pendiente, sobre todo conmigo mismo, con el Gabriel que empezó en las batallas y con el Gazir que empezó a hacerlas.

Es un logro que me llevaría para toda la vida.

Gazir durante su batalla contra Chuty. Red Bull Content Pool

P.- ¿Sientes que esta edición te va a servir para resolver "cuentas pendientes"?

R.- Siempre que compita en Red Bull Batalla, hasta que consiga ese cinturón, un poco esa sensación puede ser que haya. Igualmente, no quiero estar con la sensación de que compito aquí porque es algo que me falta, compito aquí porque es algo que quiero, ¿sabes?.

No vengo por deudas pendientes por haberlo perdido, sino con esa ilusión de querer ganarlo.

P.- Tras salir campeón en un país que no es el tuyo, ¿Crees que estás más preparado para estas competiciones internacionales?

R.- Sí, mucho más. Creo que algo que me pone muy orgulloso por llegar a esta fecha es que la de hoy es la mejor versión posible en la que puedo llegar y solo es peor que la versión de mañana y la versión de pasado mañana de Gazir y de Gabriel.

Creo que he madurado mucho, he aprendido mucho y, además, sé adaptarme. Me veo mucho más sólido como freestyler y como persona para escenarios internacionales.

Gazir dándole el trofeo a Bnet en la Final Nacional de 2025. Red Bull Content Pool

P.- ¿Contra quién tienes más ganas de enfrentarte? ¿Y por qué?

R.- Realmente contra todos. Me apetecería contra gente nueva que no me haya enfrentado. En rondas avanzadas me apetecería contra otras de las leyendas que andan por aquí. Por ejemplo, con Teorema, siempre salen batallas buenas. Está en Chile, aquí va a estar muy fuerte, pero podría ser una muy buena batalla.

P.- ¿Qué es lo que más ha cambiado en ti desde que saliste campeón de la nacional en 2021?

Muchísimo. Creo que ahora me conozco mucho más a mí mismo. Ahí en 2021 me estaba llegando todo muy rápido y no era consciente realmente de lo que estaba consiguiendo, de los sitios en los que rapeaba, de las cosas que lograba y de la vida que me estaba forjando, y ahora sí.

"Conozco más el mundo, me noto más sabio, más experimentado y más consciente un poco de donde estoy"

Estoy muy agradecido por ello, poder verlo con perspectiva y con más calma, también. Por un lado lo normalizas, por otro lado, te das cuenta de que no es normal, es un poco dicotomía.

P.- ¿Cómo llevas la presión de ser favorito de todas las grandes competiciones?

R.- Para mí eso es una presión absolutamente nula, la de ser favorito para la gente, porque yo llevo siendo el favorito para ganar cualquier competición para mí desde el primer día que fui a una competición en el parque. Entonces, yo mismo me ponía esas expectativas y me acostumbré a vivir con ellas muy pronto. Entonces, me gusta.

A mí lo que me rayaría sería ir a una competición y que la gente no me tenga como uno de los candidatos. Me gusta la posición en la que estoy porque es lo que me he buscado y lo que quería tener.

P.- ¿Qué significa para ti ganar esta Red Bull?

R.- Ganar la Final Internacional de Red Bull Batalla sería un sueño, literalmente un sueño. Sería un nivel de alegría pleno. Pero que el freestyle me ha dado alegrías increíbles y momentos muy muy muy felices, pero yo creo que ese sería el más alegre de todos.

Gazir con el título nacional de 2024. Red Bull Content Pool

P.- ¿Tienes ganas de volver a competir en España? ¿Qué es lo que más echas de menos?

R.- Echo mucho de menos a mi gente de España, evidentemente. A mi familia, a mi perrito, a mis amigos. También a la escena de España, a la gente que ves en los eventos, los compañeros, organizadores, rivales, etc.

Entonces, ganas de volver a competir en España sí tengo. También tengo muchas ganas de competir en otros sitios del mundo. Entonces, iremos viendo como se da, pero seguro que en algún escenario de España me veis más pronto que tarde.

P.- ¿Qué piensas de toda la polémica que salió después de tu última batalla en FMS, donde mucha gente te acusó de populista con la gente de Colombia?

R.- Lo de mi batalla con Bnet yo creo que no fue populista, sino que era como mi examen final de adaptación a Latinoamérica. Llevaba casi un año viviendo ahí, una temporada entera compitiendo en Colombia, y en la última batalla era la primera batalla de toda la temporada en la que yo no era el visitante.

Me hice una temporada entera compitiendo contra gente de Colombia en Colombia, o contra gente latinoamericana en Latinoamérica. Entonces, en esa batalla me tocó contra Bnet, aun así pues obviamente él no se jugaba nada, entonces sí tenía esa energía del público y yo tenía que conseguir compensarlo, y en ese momento aproveché obviamente el llevar viviendo tanto tiempo.

"Estoy muy orgulloso de cómo salieron las cosas"

Creo que es literal lo que pedía el lore de mi temporada, de haber vivido en Colombia, y el resultado de no haber viajado a los eventos y estar encerrado en el hotel, sino de vivir Colombia de verdad.

P.- ¿Tienes ganas de otra final contra Bnet?

R.- Me gustaría otra final contra Bnet, siempre me lo he enfrentado en finales, entonces, que volviese a ser en una final estaría bien. En Red Bull Batalla nunca me lo he enfrentado, entonces también estaría muy bien en general enfrentarnos, y es un duro, le admiro mucho.

P.- Después de esta competición, ¿Qué le queda por hacer a Gazir en este 2026?

R.- En mayo va a salir mi proyecto de "El Elegido" que va a ser brutal, muy transcendental. Va a dar mucho que hablar y va a gustar mucho a la gente, porque lo hemos trabajado muchísimo.

Y pues luego nada, intentar terminar la carrera de Física e ir organizando los proyectos de la temporada que viene, que ya hay competiciones en las que creo que puedo estar. Quedan decisiones por tomar, pero siempre priorizando intentar hacer cosas históricas.