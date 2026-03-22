España logra el bronce en el 4x400 femenino en el Mundial de Atletismo de Pista Cubierta

El equipo femenino de 4x400 en el Mundial de Atletismo de Pista Cubierta. EUROPA PRESS

El atletismo español cerró por todo lo alto la última jornada de los Mundiales de Atletismo de Pista Cubierta. El equipo femenino de relevos de 4x400 logró la medalla de bronce y sumó la quinta medalla para la expedición española en los Mundiales de Polonia.

Carmen Avilés, Daniela Fra, Rocío Arroyo y Blanca Hervás firmaron una carrera soberbia y se subieron al tercer cajón de podio en un final de infarto. Con su marca de 3:26.04, se quedaron muy cerca del equipo de Países Bajos (3:26.00).

Estados Unidos, con un registro de 3:25.81, comandó la carrera y se llevó de manera clara la medalla de oro en este Mundial indoor.

¡BRONCE PARA EL RELEVO FEMENINO 4X400!



🥉Tenian que ser ellas, tenian que ser las 'Golden Bubbles' las que redondearan esta maravillosa tarde para el atletismo español #WorldIndoorChamps



🔝Paula Sevilla, Ana Prieto, Rocio Arroyo y Blanca Hervás, bronce mundial en relevos 4x400 pic.twitter.com/D21RbBA6lF — Teledeporte (@teledeporte) March 22, 2026

Las españolas corrieron durante gran parte de la carrera en cuarta posición. Las primeras postas corrieron a cargo de Carmen Avilés y de Daniela Fra. Ambas firmaron buenas actuaciones que dejaron al equipo en perfecta posición para pelear por las medallas en el tramo final.

Rocío Arroyo asumió la responsabilidad del tercer relevo. La española corrió con toda su alma y le entregó el testigo sin fallo alguno a Blanca Hervás, que tenía que rematar el trabajo.

Blanca arrancó su serie en cuarta posición. Supo guardar las fuerzas para el momento justo, y en la última curva fue cuando apretó el acelerador. Con Países Bajos apuntando a la plata, la española superó a la atleta polaca y llegó incluso a soñar con la medalla de plata.

Por apenas cuatro centésimas España tuvo que conformarse con la medalla de bronce. Una actuación, en cualquier caso, estelar, que sirvió para sumar la quinta presea de la expedición española en estos Mundiales de pista cubierta después.

El atletismo español se marcha con el oro de Mariano García en los 1.500, las platas de Quique Llopis en salto de longitud y el relevo mixto de 4x400, además de los bronces de Attaoui en 800 metros y 4x400 femenino.