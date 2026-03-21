Quique Llopis logra la medalla de plata en los 60 metros valla de los Mundiales de Torun y rompe el récord de España

Quique Llopis le entregó a España su segunda alegría en los Mundiales de Atletismo de Torun con una medalla de plata en los 60 metros vallas. Necesitaba firmar la mejor carrera de su vida. Y lo logró con creces.

El valenciano obtuvo al final su recompensa tras quedarse varias veces a las puertas. Lo hizo con récord de España (7.42) en una final igualadísima que se decidió por detalles mínimos.

Su salida fue perfecta. Desde los primeros metros se mantuvo en las primeras posiciones, ganó algo de terreno en la penúltima valla y echó el resto en los últimos metros para finalizar segundo prácticamente en una 'foto finish'.

🥈 ¡¡Otra plata para España en el Mundial de pista cubierta!!



🇪🇸 ¡Quique Llopis queda 2º en los 60 metros vallas y hace récord de España con 7,42!



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Pudo ganar, se quedó dos centésimas, pero también pudo ser quinto. Fue una final de infarto que acabó con buen sabor de boca para el corredor de Gandía.

Una medalla debe ser un impulso para lo que le espera el próximo verano, donde buscará bajar por primera vez de los 13 segundos con viento regular y, sobre todo, el oro europeo en los 110 vallas de Birmingahm.

Día redondo

Fue el colofón a un día exitoso. Y es que, unas horas antes, el equipo de relevo mixto 4x400 logró tocar metal llevándose la medalla de plata.

El conjunto formado por Markel Fernández, Paula Sevilla, David García y Blanca Hervás, velocistas del Plan Nacional de Relevos, llegaba a Polonia con aspiraciones reales de pelear por todo y no falló en el día grande.

¡PLATA EN EL RELEVO 4X400 MIXTO!



🥈 Markel Fernández, Paula Sevilla, David García Zurita y Blanca Hervás dan a #EspañaAtletismo su primera medalla en los #WorldIndoorChamps



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La final confirmó esas sensaciones y tuvo un desenlace de alto voltaje. El último relevo español encaró la recta final en plena pelea por la plata y el bronce, con la medalla prácticamente al aliento de cada zancada. El tiempo final no solo bastó para asegurar el segundo puesto, sino que pulverizó el récord nacional.

En un contexto en el que España ya había brillado en relevos femeninos -oro en el 4x400, plata en el 4x100 y doble récord nacional en el Mundial de Relevos 2025-, este nuevo registro en el 4x400 mixto consolida la etiqueta de gran potencia que el equipo nacional ha ido ganando en los últimos campeonatos.