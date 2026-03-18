Madrid es tomada por las MMA: PFL, una de las mayores promotoras, invade la Gran Vía con Costello a la cabeza

Las MMA irrumpieron en plena Gran Vía de Madrid con toda la parafernalia que la disciplina sabe montar.

Este martes, la PFL -Professional Fighters League, una de las principales promotoras de artes marciales mixtas del mundo- tomó el Cine Capitol para celebrar un entrenamiento abierto al público en el que los protagonistas del evento del viernes calentaron motores ante cientos de aficionados que se arremolinaron frente al emblemático edificio del centro de la capital española.

El acto funcionaba como el pistoletazo oficial de la primera velada de la historia de la compañía en España, que se celebrará el próximo viernes 20 de marzo en el Palacio de Vistalegre.

Un tatami negro en mitad de Gran Vía y algunos de los mejores luchadores del planeta fue la imagen que Madrid no esperaba ver un martes por la tarde.

El gran protagonista del evento fue, como no podía ser de otra manera, Costello Van Steenis. El hispano-neerlandés, campeón mundial del peso medio de la PFL, lleva meses trabajando para que este sueño se materializara: convertir a Madrid en sede de un evento de primer nivel global de las MMA.

Cuando levantó el cinturón ante el público reunido en Gran Vía y pronunció "¡El cinturón se queda en España!", el calor de la respuesta de la afición dejó claro que la apuesta de la promotora tiene base real.

Van Steenis hizo historia el pasado julio en Ciudad del Cabo al someter al hasta entonces invicto Johnny Eblen en los últimos diez segundos del quinto asalto, y ahora tendrá la oportunidad de defender el título por primera vez ante su afición.

Costello van Steenis y Fabian Edwards, en su primer careo antes de PFL Madrid Cristina Villarino EL ESPAÑOL

Su rival del viernes, el británico Fabian Edwards -hermano del excampeón del peso wélter de la UFC Leon Edwards, del que es prácticamente un calco físico-, también se ejercitó en el tatami de Gran Vía y recibió la atención de una afición que ya empieza a conocerle.

Ambos coinciden en que el combate será una guerra desde el primer asalto: la revancha de un duelo que ya protagonizaron hace cinco años, cuando Costello se impuso por decisión. Esta vez, los dos apuntan a acabar antes del límite y, a ser posible, en el primer asalto.

'El Rey de la Calle' llega a PFL

El otro reclamo de la tarde fue Franco Tenaglia, el argentino afincado en Alicante que se ha convertido en uno de los peleadores más populares en España desde su etapa como campeón de la Bare Knuckle FC.

El carismático 'Rey de la Calle' apareció acompañado de su entrenador Jorge Climent, del Climent Club, y arrancó las carcajadas del público con sus bromas y su desparpajo habitual durante los ejercicios.

Tenaglia debuta en la PFL el viernes ante el francés Yassin Najid y su presencia ha sido uno de los grandes imanes de la cartelera para el aficionado español.

La imagen de un tatami negro con peleadores de élite en plena Gran Vía no es habitual en ninguna capital europea, y eso es precisamente lo que la PFL busca proyectar: que Madrid no es solo otra parada del calendario internacional, sino el epicentro de un despegue del MMA en un mercado que la organización cifra en ocho millones de seguidores en España.

La alianza con Movistar Plus+ para emitir el evento y los grandes nombres que integran la cartelera apuntan a que el desembarco tiene vocación de permanencia: si el viernes acompaña, la PFL ya ha puesto sobre la mesa la posibilidad de regresar antes de que acabe el año.

La Gran Vía, acostumbrada a musicales, cines y terrazas, vivió ayer una escena diferente. El fútbol lleva décadas instalado en el corazón del deporte español, pero las MMA llaman a su puerta con cada vez más fuerza, y el acto de este martes fue una declaración de intenciones: la PFL ha venido a Madrid a quedarse.