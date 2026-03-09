Ya es oficial: Ibai Llanos anuncia los 10 combates de La Velada del Año 6 con IlloJuan contra TheGrefg de 'main event'

Montaje de uno de los combates de la velada de Ibai Llanos.

La Velada del Año VI ya tiene fecha, sede y cartel completo tras una presentación maratoniana de Ibai Llanos este lunes. El streamer volvió a demostrar que el evento es mucho más que una simple gala de boxeo entre creadores de contenido.

La cita será el sábado 25 de julio de 2026 en el Estadio de La Cartuja, en Sevilla, por segundo año consecutivo, con el objetivo de reunir a decenas de miles de personas y volver a romper récords de audiencia en Twitch y otras plataformas.

Este lunes, Ibai y su equipo desvelaron el cartel en un acto largo, emitido en directo, desde el Teatro Victoria de Barcelona, con todos los protagonistas sobre el escenario y una puesta en escena que mezcló show y entrevistas.

La Velada del Año VI.



Sábado 25 de julio.



Estadio La Cartuja, Sevilla. pic.twitter.com/sYnNKFugDH — Ibai (@IbaiLlanos) March 9, 2026

Durante varias horas, el streamer bilbaíno fue revelando combate a combate, explicando los motivos de cada cruce y el contexto de los participantes, desde periodistas deportivos hasta grandes estrellas de YouTube y Twitch.

El primer gran reclamo llega con el enfrentamiento entre Edu Aguirre y Gastón Edul, dos periodistas deportivos muy conocidos en España y Argentina, que trasladarán al ring la rivalidad futbolera que suelen vivir delante de las cámaras. Representan el choque entre dos maneras de entender la información deportiva y prometen un duelo intenso que atraerá al público futbolero más clásico.

El cartel femenino vuelve a tener un peso importante. Por un lado, Fabiana Sevillano se medirá a La Parce, un combate que enfrentará a dos creadoras con comunidades muy fieles y que aspiran a sorprender en una noche de focos gigantes.

Además, Clersss contra Natalia MX y Alondrissa contra Angie Velasco añaden acento latino y mexicano a la velada, con perfiles que mezclan lifestyle, entretenimiento y un tirón enorme entre el público joven.

En el terreno musical, uno de los choques más llamativos será Lit Killah contra Kidd Keo, un combate que pone cara a cara a dos artistas urbanos con estilos muy diferentes y una rivalidad que puede traspasar los escenarios para trasladarse al cuadrilátero.

La Velada refuerza así el puente entre música y boxeo que ya se ha visto en ediciones anteriores, donde los raperos y cantantes han sido protagonistas dentro y fuera del ring.

El bloque de streamers y youtubers lo completan emparejamientos muy mediáticos. Gero Arias contra ByViruzz supone el regreso de un viejo conocido del evento, Viruzz, frente a una cara emergente con ganas de sorprender.

Rivers se verá las caras con Roro, en lo que muchos ven como una oportunidad de revancha simbólica para la mexicana tras la polémica de su combate del año pasado, mientras que Marta Díaz contra Tatiana Kaer enfrentará a dos referentes del contenido lifestyle que trasladan su rivalidad de redes al cuadrilátero.

Séptimo combate de La Velada del Año VI: pic.twitter.com/9OVwbb48fX — Ibai (@IbaiLlanos) March 9, 2026

El toque más nostálgico para el público gamer lo pondrá Yo Soy PLex frente a Fernanfloo, dos veteranos de la vieja guardia de YouTube a los que muchos crecieron viendo en casa.

Para cerrar, el gran titular: Illojuan contra The Grefg, un combate de auténticas superestrellas de Twitch y YouTube en España, llamado a ser uno de los main events de la noche y a concentrar buena parte del hype previo a la Velada.