Bijan Robinson reta a su amigo Vini Jr en el Madrid Game de la NFL 2026

Los Atlanta Falcons serán el equipo local del Madrid Game de la NFL en 2026. Después del súper éxito del partido del Bernabéu de noviembre, la NFL refuerza su vínculo con el Real Madrid y España y este otoño ha decidido traer a Bijan Robinson, uno de los cinco mejores jugadores de toda la NFL y estrella absoluta de los Atlanta Falcons.

El running back de cuarto año atendió a El Español y no dejó pasar la oportunidad de contarnos el profundo respeto y relación de amistad que le une a la estrella del Real Madrid Vinicius Jr. "Hablamos mucho y la verdad es que tengo muchas ganas de poder verle en Madrid y que pueda venir al partido de la NFL".

Bijan Robinson acaba de terminar su temporada de consagración como estrella rutilante de la NFL. Sus 2.298 yardas totales en ataque le dejaron en el primer puesto en este departamento en toda la temporada 2025.

Nadie en toda la liga consiguió más avances que Robinson, una auténtica doble amenaza en el juego de ataque que ve muchas similitudes entre su juego y, trasladado al fútbol, el de Vinicius."Creo que hay mucho en común.

Los dos somos rápidos, tenemos que esquivar a nuestros rivales o en su caso regatearlos, hay que tener visión en ambos deportes para entender lo que pasa a tu alrededor… y creo que los dos además somos muy divertidos de ver para el aficionado", explicaba desde Estados Unidos a El Español Robinson.

Bijan Robinson hablando para los medios EUROPA PRESS

Su relación con Vinicius viene de hace tiempo y su afición al fútbol también. "Creo que todo empezó con el videojuego FIFA pero ahora conozco mucho más y me encanta".

De hecho estar en un sitio con tanta historia como el Bernabéu va a ser muy especial". Bijan Robinson confesó también en la conversación con El Español que había hablado con un jugador de los Dolphins (Achane) y le había dicho que el Bernabéu es de los mejores estadios en los que ha jugado en su vida.

"Vinicius y yo hablamos mucho también de la preparación. Compartimos nuestras rutinas sobre todo para entender lo que mejor le viene a nuestros cuerpos a la hora de recuperar", explicaba Robinson. "A mi me parece increíble que puedan jugar tantos partidos, su forma física es increíble durante todo el año y por eso le pregunto qué es lo que hace".

Todavía no se conoce quién será el rival de los Atlanta Falcons en el Bernabéu en el partido de otoño, pero seguro que Bijan Robinson será el jugador a tener más en cuenta.

Como Vinicius, Robinson es fuerte, explosivo y capaz de percutir una y otra vez contra una defensa. Las buenas palabras al extremo del Real Madrid fueron constantes en la charla con este periódico, pero al final de la misma le pusimos en un compromiso:



¿Quién ganaría una carrera entre Bijan Robinson y Vinicius Junior en línea recta?

Uff, esa es muy difícil… a ver, yo soy muy rápido y creo que parando y acelerando podría tener una ventaja, pero en línea recta, es que Vini es muy muy rápido. Te tengo que decir que en línea recta creo que me sacaría un cuerpo o dos al final, la verdad.