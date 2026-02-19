Oriol Cardona, oro olímpico en esquí de montaña y heredero de Paquito Fernández Ochoa 54 años después

Oriol Cardona, tras ganar el oro olímpico en los JJOO de Invierno de Milán-Cortina EFE

54 años después, España vuelve a colgarse un oro en unos Juegos Olímpicos de Invierno. Oriol Cardona recogió este jueves el testigo del legendario Paquito Fernández Ochoa alzándose campeón olímpico en la modalidad individual de esqui de montaña.

Cardona, vigente campeón del mundo, cumplió con su papel de favorito en Milán-Cortina y se llevó el triunfo tras protagonizar una carrera perfecta. El catalán, con un tiempo de 2:34.03 se impuso en la final a Filippov y el francés Anselmet.

España se consagra como el rey del esquí de montaña (o skimo), disciplina que se estrenaba en estos JJOO de Invierno. Minutos antes del oro histórico de Cardona, Ana Alonso abrió el medallero español con un bronce en la categoría femenina.

El triunfo de Cardona completa un círculo que se inició con la gesta de Paquito Fernández Ochoa en Sapporo 1972, hasta ahora el único campeón olímpico español en unos Juegos de Invierno.

Hasta hoy, el deporte de nieve nacional había sumado otras cuatro preseas, pero ninguna había alcanzado el simbolismo de este nuevo oro, logrado además en una modalidad que debuta en el programa olímpico y que encaja a la perfección con la tradición montañera del país.

"Hubo mucho trabajo detrás, estoy abrumado. Tenía unas ganas de sacármelo de encima, y ha ido bien, perfectísimo. Al llegar a meta ha sido una sensación que me deja sin palabras", dijo tras cruzar la meta ante el micrófono de RTVE.

"Anita con un tercer puesto y yo primero. Son dos medallas ya para casa, y a ver el sábado qué pasa", añadió recordando que el sábado disputarán ambos la final de relevos mixtos. "Ya era hora de que España tuviera un segundo campeón olímpico", zanjó emocionado.

Oriol Cardona, durante la final de esquí de montaña en los Juegos de Invierno 2026 EFE

A sus 31 años, el esquiador catalán culmina así un proyecto deportivo de largo recorrido, forjado entre el skimo y las carreras de montaña, donde también ha brillado a nivel internacional.

Su experiencia en esfuerzos explosivos y en ascensos pronunciados ha sido clave para dominar el formato sprint, un recorrido corto pero extremadamente técnico que exige precisión en cada transición, potencia en las subidas y sangre fría en los descensos.

La final disputada en Bormio confirmó ese perfil de especialista total: Cardona controló cada fase, midió el esfuerzo y aceleró en el momento decisivo para abrir un hueco que resultó inalcanzable para sus rivales.

Filippov y Anselmet, habituales en los podios internacionales, nunca llegaron a inquietar de verdad al español en los metros finales, que encaró la recta de meta sabiendo que el oro ya no se le escapaba.

Reyes del 'skimo'

En clave colectiva, la irrupción del skimo en el medallero español refuerza el trabajo de los centros de tecnificación y del equipo nacional, que llevaba años apuntando a Milán-Cortina como gran objetivo.

Los resultados de Cardona, Alonso y un grupo cada vez más amplio de especialistas consolidan a España como una referencia indiscutible de este deporte emergente, con margen para seguir creciendo en próximas ediciones olímpicas.

Con este oro, el país suma la segunda medalla de oro de su historia en Juegos de Invierno y estrena un nuevo icono para el deporte de nieve español, llamado a convivir para siempre en la memoria colectiva junto al nombre de Paquito Fernández Ochoa.