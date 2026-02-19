Ana Alonso logra el bronce en esquí de montaña y estrena el medallero de España en los JJOO de Invierno 2026

Ana Alonso besa su medalla de bronce conquista en los JJOO de Invierno EFE

La española Ana Alonso logra la medalla de bronce en esquí de montaña de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026. El broche de oro llegó minutos después, con Oriol Cardona proclamándose campeón en la categoría masculina.

Ana Alonso se enfrentaba a la vigente campeona del mundo, Marianne Fatton, y a la subcampeona, Emily Harrop, pero la española se ha llevado la medalla de bronce con un tiempo de 3:10.22, por delante de la alemana Paller.

Las favoritas han cumplido con su papel; la campeona ha sido la suiza Fatton, que ha conseguido un tiempo de 2:59.77, sacando más de 2 segundos de ventaja a la francesa Harrop, que se ha llevado la plata.

𝑨𝑵𝑨 𝑨𝑳𝑶𝑵𝑺𝑶 𝑹𝑶𝑫𝑹𝑰́𝑮𝑼𝑬𝒁, 𝑴𝑬𝑫𝑨𝑳𝑳𝑨 𝑫𝑬 𝑩𝑹𝑶𝑵𝑪𝑬 𝑬𝑵 𝑳𝑶𝑺 𝑱𝑼𝑬𝑮𝑶𝑺 𝑶𝑳𝑰́𝑴𝑷𝑰𝑪𝑶𝑺 𝑫𝑬 𝑴𝑰𝑳𝑨𝑵𝑶-𝑪𝑶𝑹𝑻𝑰𝑵𝑨 2026 🥉🥉🥉🥉



𝐻𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑛̃𝑜𝑙 ✨



— Comité Olímpico Español (@COE_es) February 19, 2026

Un ejemplo de lucha y superación, la española ha conseguido subirse al podio pese a haber sufrido un accidente tan solo cuatro meses antes de la competición que se estrenaba en los Juegos Olímpicos. Ana sufrió una rotura de los ligamentos cruzados anterior y colateral interno, con edema óseo en la rodilla, fisura del maléolo y luxación acromioclavicular.

Tras la carrera, la española ha querido remarcar su mentalidad: "Siempre dije que iba a luchar por el oro". Además, destaca cómo se ha tenido que enfrentar a diferentes opiniones: "La gente decía que estaba loca, que no iba a llegar a los Juegos".

Ana Alonso, a la derecha, con el bronce olímpico colgado del cuello EFE

El sábado la española vuelve a competir por una medalla y tiene claro que va a seguir compitiendo para poder llevarse una medalla. "Para el relevo voy a aguantar como una campeona".

De esta manera, España ha conseguido su primera medalla olímpica en estos Juegos Olímpicos de Invierno, una disciplina que debutaba en la competición olímpica y ha contado con la presencia de cuatro españoles en las semifinales tanto masculinas como femeninas.

¡𝑨𝒏𝒂 𝑨𝒍𝒐𝒏𝒔𝒐, 𝒎𝒆𝒅𝒂𝒍𝒍𝒊𝒔𝒕𝒂 𝒐𝒍𝒊́𝒎𝒑𝒊𝒄𝒂! 😍🥉



— Comité Olímpico Español (@COE_es) February 19, 2026

Se suma esta medalla al gran palmarés de la granadina que ya contaba con un oro en el campeonato de Europa en relevo mixto y el subcampeonato del mundo en la misma categoría.

Oriol heredero de Paquito

Para cerrar la mañana, Oriol Cardona corría en la final masculina y ha conseguido la medalla de oro, recogiendo así el testigo de Paquito Fernández 54 años después.

Cardona cumplió con su papel y ha quedado en primer lugar con un tiempo de 2:34.03, imponiéndose al francés Anselmet y al ruso Filippov.

Oriol y Ana correrán este sábado en los relevos mixtos, haciendo equipo para poder conseguir otra medalla para España.